Cảnh sát khống chế thanh niên nghi ngáo đá leo trèo trên nhiều mái nhà, vào bếp cố thủ lấy rượu ra uống

Vào khoảng 12h45 phút ngày 16/3, cảnh sát nhận tin báo tại khu nhà tập thể quân đội, phố Phủ Thượng Đoạn (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đối tượng Phạm Ngọc Đỉnh (SN 1982, trú phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) có biểu hiện "ngáo đá", đã leo trèo lên mái nhà của nhiều ngôi nhà cao tầng, sau đó nhảy vào 1 nhà dân cố thủ bên trong.

Sau đó, Đỉnh la hét, đập phá đồ đạc, dọa cho nổ bình ga… khiến cư dân trong khu vực hoang mang, hoảng loạn.

Nhận tin, cảnh sát 113 Công an TP Hải Phòng nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức phương án khống chế, bắt giữ đối tượng.

Lúc này, thanh niên từ trên mái nhà dân nhảy vào sân sau nhà số 168, C9, E240 tập thể quân đội, phường Vạn Mỹ cố thủ ở gian bếp, lấy rượu ra uống.

Sau đó, anh ta cầm hung khí đập phá nhiều đồ đạc gia dụng, phá hỏng máy giặt, bếp ga, 2 cánh cửa và dọa cho nổ bình ga.

Trước tình thế trên, cảnh sát một mặt tiếp cận vận động, thuyết phục, một mặt phối hợp với Công an phường Vạn Mỹ, Công an quận Ngô Quyền và một số người dân, sử dụng công cụ hỗ trợ nhanh chóng áp sát, khống chế, quật ngã Phạm Ngọc Đỉnh. Sau khoảng 2 giờ, tổ công tác đã đưa thanh niên về trụ sở Công an phường Vạn Mỹ để giải quyết.

Hành động mưu trí, dũng cảm, nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng ngáo đá, bảo đảm tuyệt đối an toàn của tổ công tác Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng được người dân hết sức ủng hộ, khen ngợi.