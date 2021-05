Cảnh sát giao thông huyện Vân Đồn vô ý làm vỡ gương xe ô tô của người vi phạm

Sáng 28/5, Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo gửi Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Vân Đồn liên quan đến clip "Đội CSGT - trật tự Công an huyện Vân Đồn đập vỡ gương xe" xuất hiện trên mạng xã hội.

Công an huyện Vân Đồn cho biết, khoảng 9h49 ngày 27/5, Tổ công tác Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an huyện Vân Đồn gồm 5 cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km2+900 TL334 thuộc địa bàn thôn Đông Tiến, Đông Xá thì phát hiện hành vi vi phạm của lái xe ô tô mang BKS: 14C-251.63 điều khiển xe chạy quá tốc độ quy cho phép.



Lập tức, tổ công tác đã đứng ra đường, ra tín hiệu dừng phương tiện đối với xe ô tô trên để tiến hành kiểm soát và thông báo lỗi vi phạm nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình lái xe để bỏ chạy.

Báo cáo cho hay, theo phản xạ cán bộ tổ công tác đã nhảy sang một bên nhưng do lái xe điều khiển xe chạy với tốc độ cao, tình huống quá đột ngột nên gậy văng vào gương chiếu hậu phía bên trái của xe ô tô, khiến cho mặt kính gương chiếu hậu rơi xuống đất.

Hình ảnh vụ việc được phát tán trên mạng xã hội.

Khi lái xe dừng lại, Tổ công tác thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu lái xe xuất trình giấy phép lái xe, các giấy tờ liên quan đến phương tiện, nhưng lái xe không chấp hành có những lời lẽ đe dọa. "Sau đó lái xe có dùng tay đánh vào đầu 1 đồng chí CSGT và yêu cầu phải đền vì làm hỏng gương", báo cáo nêu.



Theo Công an huyện Vân Đồn, do tình huống xảy ra quá bất ngờ nên Tổ công tác không kịp ghi hình lại hành vi, chưa đủ căn cứ, nên Tổ công tác đã không khống chế để đưa lái xe về xử lý hành vi "chống người thi hành công vụ".



Tổ công tác cũng giải thích và yêu cầu lái xe chấp hành làm việc theo quy định, sẽ có trách nhiệm sửa chữa gương cho lái xe do vô ý làm vỡ.

Tuy nhiên, khi được Tổ công tác giải thích về lỗi vi phạm của mình, lái xe đã xin ra ngoài xe để lấy giấy tờ. Sau đó lợi dụng sơ hở của Tổ công tác trong khi đang xử lý các trường hợp vi phạm khác thì lái xe ô tô BKS: 14C-251.63 tự ý lái xe bỏ đi.

Công an huyện Vân Đồn đang truy tìm lái xe ô tô BKS: 14C-251.63 để tiến hành xử lý vi phạm nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp xác minh, triệu tập, xử lý một số đối tượng chia sẻ, bình luận sai sự thật trên mạng xã hội.