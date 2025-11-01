Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo tổ lái của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy cây cầu bắc qua sông Volchya trên lãnh thổ tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo nguồn tin trên, cú đánh làm phức tạp cho việc tiếp nhận vũ khí, phương tiện quân sự, đạn dược và vật chất kỹ thuật của Quân đội Ukraine, đồng thời khiến họ gặp khó khăn trong bù đắp tổn thất nhân sự.

Việc phá hủy nhịp cầu được khẳng định bằng hình ảnh kiểm soát khách quan. Bộ Quốc phòng cho biết các hình ảnh này đã được chuyển về theo thời gian thực.

Trước đó, tiêm kích Su-34 được cho là đã tiêu diệt một kho vũ khí của Quân đội Ukraine trong khu vực chiến dịch đặc biệt.

Cuộc không kích trên đã sử dụng bom hàng không được trang bị các module định hướng và hiệu chỉnh đa năng, thực hiện trong vùng trách nhiệm của tập đoàn lực lượng Vostok.