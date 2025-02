Vào cuối tháng 10/2023, mỏ đất hiếm này bị dừng hoạt động để phục vụ quá trình điều tra. Đến đầu tháng 2/2025, theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 27 bị can liên quan đến vụ khai thác đất hiếm trái phép tại mỏ đất hiếm do Công ty Thái Dương thực hiện nêu trên.