Năm 2025, sau tiết Thu Phân, trời đất chuyển mình, vạn vật bắt đầu đi vào giai đoạn "thu liễm" tĩnh lặng. Khí Kim trở nên cực thịnh, mang theo những luồng năng lượng mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng đón nhận được. Đối với một số con giáp, đây lại là thời điểm "nghiệt ngã", khi các yếu tố thiên can địa chi xung khắc, khiến vận trình lao đao, dễ gặp sóng gió. Nếu bạn thuộc một trong 4 con giáp dưới đây, tuyệt đối đừng chủ quan!

1. Tuổi Dậu: Cảnh báo "nội chiến" trong chính mình! Làm gì cũng mệt, tiền bạc hao tổn, cẩn thận kẻo trắng tay

Người tuổi Dậu mang hành Kim, sau Thu Phân lại gặp đúng tháng Dậu. Sự trùng lặp này tạo nên cục diện "Phục Ngâm", khiến Kim khí trở nên quá vượng, gây ra hiệu ứng "phản tác dụng". Thay vì hanh thông, bạn lại cảm thấy kiệt sức, tinh thần uể oải. Công việc thì luôn muốn hoàn hảo nhưng lại dễ bị phân tâm, bế tắc. Cuộc sống riêng cũng đầy rẫy những bực bội, khó chịu vì những chuyện vụn vặt. Tóm lại, đây là thời điểm bạn tự làm khó mình, tự gây ra "nội chiến" trong tâm trí.

Cách hóa giải:

- Đừng tham lam ôm đồm. Tập trung vào những việc quan trọng nhất, đừng cố làm mọi thứ cùng một lúc.

- Hạ cái tôi xuống. Dĩ hòa vi quý, tránh xa thị phi và những cuộc tranh cãi không đáng có.

- Dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là hướng Tây. Giữ cho không gian sống gọn gàng, sạch sẽ, bỏ bớt những đồ vật cũ nát.

- Tránh trang trí bằng các vật có hành Hỏa.

2. Tuổi Mão: Vận xui ập đến, va chạm khắp nơi!

Người tuổi Mão thuộc hành Mộc, nhưng sau Thu Phân lại phải đối đầu trực tiếp với luồng Kim khí cực mạnh của tháng Dậu. Địa chi "Mão Dậu Tương Xung" báo hiệu một giai đoạn đầy rẫy khó khăn, cứ như bạn đang "đi ngược dòng nước". Công việc có thể bị gián đoạn, hợp tác đổ vỡ đột ngột. Cuộc sống cá nhân thì dễ gặp trục trặc khi đi lại, cẩn thận kẻo bị thương, hoặc xảy ra những mâu thuẫn không đáng có với người thân, bạn bè.

Cách hóa giải:

- "Dĩ bất biến ứng vạn biến". Tạm hoãn các kế hoạch lớn, tập trung giải quyết những công việc dang dở. Khi gặp trở ngại, hãy lùi lại một bước thay vì cố gắng đối đầu.

- Mang "bùa hộ mệnh". Trang trí nhà cửa bằng cây xanh hoặc bể cá ở hướng Đông để tăng cường năng lượng Mộc và Thủy.

- Mặc quần áo màu xanh lá cây hoặc đeo trang sức bằng gỗ để bổ sung năng lượng, giúp bản thân vững vàng hơn trước sóng gió.

3. Tuổi Tuất: Cẩn thận tai họa bất ngờ, thị phi rình rập, tiền bạc "không cánh mà bay"!

Sau Thu Phân , chòm sao Ngũ Hoàng Hung Tinh bay vào cung Càn, nơi có sự hiện diện của người tuổi Tuất. Ngũ Hoàng là sao chủ về thị phi, tai họa và hao tổn. Kết hợp với sự tương hại giữa Dậu và Tuất, người tuổi Tuất dễ bị cuốn vào những rắc rối không ngờ tới. Công việc thì bị hiểu lầm, nghi kỵ. Tiền bạc thì dễ thất thoát, hao hụt. Cuộc sống cá nhân thì cần đề phòng những va chạm, tai nạn bất ngờ.

Cách hóa giải:

- Học cách "im lặng là vàng". Cần "làm nhiều, nói ít", tránh bình luận những vấn đề gây tranh cãi. Giữ lại bằng chứng của mọi giao dịch hoặc công việc để phòng trừ trường hợp bị đổ lỗi.

- Thắt chặt chi tiêu. Tạm dừng các khoản đầu tư rủi ro, kiểm soát lại các chi tiêu không cần thiết để tránh thất thoát.

- Né tránh hướng Tây Bắc. Hạn chế làm việc, ngủ nghỉ ở hướng này. Bạn có thể đặt các vật trang trí bằng kim loại ở khu vực này để làm giảm sát khí của sao Ngũ Hoàng.

4. Tuổi Hợi: Mệt mỏi, uể oải, mất phương hướng!

Cùng nằm trong cung Càn với tuổi Tuất, người tuổi Hợi cũng bị ảnh hưởng gián tiếp bởi sao Ngũ Hoàng Hung Tinh. Điều này khiến bạn cảm thấy tinh thần uể oải, mệt mỏi, suy nghĩ lộn xộn. Trong công việc, bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm, bỏ lỡ cơ hội. Cuộc sống thì hay lo âu, dẫn đến mất ngủ và kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cách hóa giải:

- Biết lượng sức mình. Đừng cố ôm đồm những việc ngoài khả năng.

- Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm.

- Vận động để giải tỏa. Tập thể dục thường xuyên.

- Khi gặp khó khăn, đừng ngại nhờ đến sự giúp đỡ của những người đi trước. Giống tuổi Tuất, hãy tránh hướng Tây Bắc và sử dụng vật kim loại để trấn áp sát khí.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)