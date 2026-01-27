Căng thẳng leo thang, ông Donald Trump tuyên bố rút đặc vụ ICE khỏi Minneapolis

Tờ The Telegraph ngày 26-1 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố xác nhận các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sẽ rút quân khỏi TP Minneapolis, bang Minnesota.

Dù không đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho kế hoạch này, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định lực lượng ICE đã hoàn thành "một công việc phi thường" trong nỗ lực lập lại trật tự và "truy quét tội phạm tại địa phương".

Quyết định này đánh dấu một bước lùi đáng kể của Nhà Trắng sau khi đã triển khai khoảng 2.000 đặc vụ đến khu vực này. Chính quyền ông Donald Trump hiện đứng trước nhiều sức ép các cuộc biểu tình chống lại sự hiện diện của các đặc vụ liên bang biến thành các cuộc bạo động dữ dội.

Người biểu tình vây khách sạn nghi có đặc vụ ICE lưu trú tại TP Minneapolis. Ảnh: AP

Cơn phẫn nộ bùng phát sau cái chết của nam y tá Alex Pretti (37 tuổi), người bị lực lượng liên bang bắn chết khi đang cầm máy quay ghi hình tại một cuộc biểu tình.

Theo mô tả của truyền thông, ông Pretti đỡ một phụ nữ biểu tình bị đẩy ngã xuống đất thì bị xịt hơi cay và bị ít nhất 4 đặc vụ đè xuống đất. Khẩu súng (có giấy phép sử dụng) ở thắt lưng ông bị một đặc vụ tước mất. Vài giây sau, một tiếng súng vang lên và các đặc vụ nổ súng, giết chết ông Pretti.

Đây là công dân tiếp theo tử vong trong tay các đặc vụ trong vòng ba tuần qua, sau bà Renee Good, làm dấy lên làn sóng cáo buộc về sự lạm quyền của lực lượng liên bang.

Đỉnh điểm là vụ việc người biểu tình tấn công khách sạn Hilton, địa chỉ được cho là nơi lưu trú của các đặc vụ, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay để trấn áp.

Trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal ngày 26-1, người đứng đầu Nhà Trắng tỏ ra thận trọng khi cho biết chính quyền đang rà soát lại toàn bộ các vụ nổ súng chết người liên quan đến đặc vụ liên bang để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tổng thống Mỹ bày tỏ sự không hài lòng đối với các vụ bạo lực súng đạn, song ông cũng không quên chỉ trích mạnh mẽ những cá nhân tham gia biểu tình nhưng mang theo vũ khí và đạn dược, coi đó là mầm mống gây ra sự hỗn loạn.

Khách sạn ở Minneapolis trở thành mục tiêu của người biểu tình. Ảnh: ZUMAPRESS.com/Avalon

Đặc vụ liên bang dùng hơi cay giải tán người biểu tình phản đối ICE tại Minneapolis. Ảnh: AP

Áp lực đối với ông Donald Trump không chỉ đến từ phe Dân chủ hay Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, mà còn xuất phát từ chính nội bộ Đảng Cộng hòa. Nhiều nghị sĩ đồng minh đã công khai yêu cầu một cuộc điều tra liên bang độc lập, trong khi những tổ chức vốn ủng hộ mạnh mẽ ông Donald Trump như Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) cũng lên tiếng phản đối cách chính quyền định kiến với các công dân sở hữu súng hợp lệ.

Trước đó, hai cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bill Clinton cũng đồng loạt chỉ trích trực diện cách chính quyền liên bang xử lý biểu tình.

Để đáp trả, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải những dòng trạng thái dài trên mạng xã hội ngày 25-1, đổ lỗi cho phe Dân chủ đã để xảy ra tình trạng hỗn loạn dẫn đến cái chết của các công dân Mỹ.

Ông đồng thời yêu cầu các quan chức địa phương phải phối hợp chặt chẽ hơn trong việc bàn giao những người cư trú bất hợp pháp.

