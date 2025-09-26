HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Căng thẳng leo thang khi Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo vào một tàu buôn của Triều Tiên

Bạch Dương |

Vụ việc vừa xảy ra có thể thổi bùng căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đe dọa dẫn tới những hành động trả đũa.

Căng thẳng leo thang khi Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo vào một tàu buôn của Triều Tiên- Ảnh 1.

Vào buổi sáng ngày 26 tháng 9, lực lượng Hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo một tàu buôn Triều Tiên vượt qua ranh giới hàng hải đang tranh chấp ở Hoàng Hải, ngoài khơi bờ biển phía tây Bán đảo Triều Tiên.

Theo đại diện Quân đội Hàn Quốc, con tàu sau đó đã rút lui.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng giờ địa phương, khi một tàu Triều Tiên vượt qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL), được Hàn Quốc và Liên hợp quốc công nhận là biên giới trên biển giữa hai nước nhưng Bình Nhưỡng luôn phủ nhận, hãng thông tấn Reuters đưa tin.

Theo các quan chức quân sự Hàn Quốc cáo buộc, tàu Triều Tiên đã "xâm phạm" vào Đường giới tuyến phía Bắc (NLL) lúc sáng sớm nhưng đã rời khỏi vùng biển tranh chấp sau khi hứng chịu loạt đạn cảnh cáo.

Căng thẳng leo thang khi Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo vào một tàu buôn của Triều Tiên- Ảnh 2.

Hải quân Hàn Quốc đã tăng cường triển khai lực lượng sau vụ việc nói trên.

Căng thẳng trong khu vực này vốn chưa bao giờ chấm dứt sau Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, trước đây đã dẫn đến các cuộc đụng độ hải quân gây hậu quả lớn. Bình Nhưỡng theo truyền thống không công nhận Đường giới tuyến phía Bắc (NLL) và thỉnh thoảng vẫn nổ ra tranh chấp.

Hiện tại phía Triều Tiên vẫn chưa bình luận về vụ việc, để lại nhiều suy đoán về ý định của họ - liệu đây là một hành động khiêu khích hay một lỗi định vị vô tình.

Vụ việc gần đây nhất tương tự xảy ra vào tháng 11 năm 2024, khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cũng nổ súng vào một tàu Triều Tiên nhưng không có báo cáo về thương vong.

Trong lúc này, giới truyền thông lo ngại Bình Nhưỡng sẽ đưa ra hành động đáp trả và có thể dẫn tới tình huống xung đột vũ trang hạn chế trên biển cũng như trên bộ.

Theo Reuters
NATO có phát triển kịp để đối phó với mối đe dọa "bất cân xứng" từ Nga?
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại