Càng than thở sẽ càng nghèo?

Tôi từng nghe người ta nói như này, con người không được kêu nghèo.

Đứng từ góc độ mệnh lý, than nghèo sẽ ảnh hưởng đến phong thủy.

Đứng từ góc độ khoa học, không khí bạn thở ra khi buồn có hại cho sức khỏe của bạn.

Các nhà tâm lý học thì nói, điều này liên quan tới luật hấp dẫn, bạn nghĩ cái gì, thứ đó sẽ dễ tới với bạn.

Thỉnh thoảng than nghèo một chút không sao, nhưng nếu lúc nào cũng than thở, sẽ đã nghèo càng nghèo, đọc hết bài viết này bạn sẽ hiểu vì sao.

01

Càng than sẽ càng nghèo

Ai cũng có lúc than mình nghèo, nhưng luôn có một vài người lúc nào cũng thích phàn nàn.

Nhìn đồng nghiệp thì không thuận mắt, trông lãnh đạo lại nói lãnh đạo không có mắt nhìn người.

Giống như mình lương thấp là do công ty, là do người khác, thậm chí là do nơi mình sống không hợp mình.

Họ không muốn thay đổi, chỉ thích than vãn.

Tôi từng nghĩ rằng những người được gọi là nghèo đều là vì họ sinh ra đã nghèo, sau này mới biết, không phải tất cả những người được gọi là nghèo đều có một khởi đầu tồi tệ.

Ở Trung Quốc có một vị bác sỹ khá nổi tiếng có tên Trương Tiến Sinh.

Không chỉ là một sinh viên vô cùng xuất sắc khi còn học đại học, ngay cả khi học lên thạc sỹ, tiến sỹ, anh vẫn luôn rất xuất sắc.

Tốt nghiệp vào những năm 90 của thế kỉ trước, thời kì đó sinh viên là rất hiếm, hầu hết mọi người sau khi tốt nghiệp đều sẽ được sắp xếp công việc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Tiến Sinh tới một bệnh viện ở Thiên Tân để làm việc, khi ấy anh ấy cảm thấy lương quá ít ỏi, thấy bản thân bị thiệt nên cả ngày than ngắn thở dài.

Sau đó, anh quyết định đi học lên thạc sỹ, rồi tiến sỹ, giai đoạn đi học tiến sỹ, mỗi tháng được trợ cấp 5000 tệ (khoảng 17 triệu), cuộc sống tốt hơn một chút, nhưng sau này vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể học lên cao hơn nữa, anh lại phải tiếp tục đi làm. Cầm mức lương 1000 tệ (khoảng 3,5 triệu đồng), anh cảm thấy vô cùng xót xa.

Lúc nào cũng cảm thấy công việc đầy ra đó, nhưng anh vẫn cứ không kiếm được nhiều tiền, công việc cũng bắt đầu trở nên hời hợt hơn.

Tất cả những người suốt ngày than nghèo khổ dường như đều như vậy, tan làm là buông thả bản thân, nhắc tới công việc thì cau có mặt mày, cảm giác như thích sự lười biếng còn hơn là thích tiền.

Thực ra, dù bạn có ca thán ra sao, phàn nàn thế nào, cũng sẽ chẳng ai tự dưng tới giúi tiền vào tay bạn cả.

Càng than sẽ chỉ càng nghèo.

Sau khi về quê, Trương Tiến Sinh không còn là hi vọng của gia đình nữa, hết ở nhà chị cả lại ở nhà chị hai, gia đình vốn dĩ đã không khá giả, giờ lại càng giống như mang một cục nợ.

Còn đâu danh hiệu Tiến sỹ đại học Bắc Kinh đáng tự hào?

Có người từng nói:

Không ngừng than vãn về một việc không thể thay đổi quả thực rất sảng khoái, nhưng khi bạn than phiền về một việc mà mình có thể thay đổi, bạn ngược lại đang tự tạo áp lực cho chính mình.

Không ngừng than vãn nghèo khổ, chẳng qua cũng chỉ là đang ngầm thừa nhận mình không thể thay đổi được điều gì.

Bài trong tay, dù tốt dù xấu cũng hãy chơi cho nghiêm túc hết ván, đừng càng ngày càng lún sâu, rõ ràng cầm trong tay một quân bài tốt, nhưng lại thua sạch sành sanh.

Con người ta lúc nghèo, giải pháp luôn nhiều hơn khó khăn.

02

Nghiêm túc nghĩ cách kiếm tiền có ích hơn ngồi đó than vãn

Một tác gia nói:

"Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là nghèo ở tư tưởng, không chịu thay đổi, nghèo nhưng hài lòng với hiện trạng, thậm chí chấp nhận số phận."

Thấy mình nghèo ư? Vậy thì nghĩ cách mà kiếm tiền.

Anh shipper người Trung Quốc có tên Lý Khánh Hằng cũng từng cảm thấy rất bất lực. Ngày nào cũng vậy, lấy hàng, chuyển hàng, xếp hàng… công việc rất mệt mỏi nhưng lại không kiếm được bao nhiêu. Mãi cho tới khi anh thay đổi, làm việc có tính toán hơn.

Khi rảnh rỗi, anh ngồi phân tích thông tin.

Thành phố, mã vùng, mã miền, mã hãng hàng không, bất kể là địa chỉ nào, anh cũng đều có thể ngay lập tức nói ra được thông tin tương ứng.

Anh cũng thực hành các kĩ năng thực tế.

Anh tập gói hàng sao cho gói hàng dù rơi từ độ cao 1,5m xuống cũng không vấn đề gì.

Ban đầu chỉ đơn giản là vì muốn giao nhanh về sớm.

Không ngờ sau 5 năm trong nghề, anh nhận được giải nhất trong cuộc thi kĩ năng nghề nghiệp, bất ngờ hơn nữa, thành phố Hàng Châu đánh giá anh là nhân tài cấp cao, tặng anh một suất trợ cấp mua nhà trị giá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Đó là con số mà anh thậm chí còn không dám mơ đến.

Mua xe anh cũng được ưu tiên bốc thăm, và nhận được trợ cấp 30000 tệ (khoảng 103 triệu đồng) tiền mua xe.

Khi bạn quyết tâm cải thiện, nâng cao bản thân, đến vận mệnh cũng giúp bạn làm giàu.

Nghiêm túc làm công việc của mình, thứ nên thuộc về bạn sớm muộn cũng sẽ thuộc về bạn.

Trên mạng có một câu chuyện như này, cô A, 50 tuổi, làm nhân viên dọn dẹp cho một công ty, cô ra ngoài làm việc để kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Cô vốn đã nghỉ hưu rồi, điều kiện gia đình bình thường, nên tìm tới một công ty giới thiệu việc làm, đi làm nhân viên dọn vệ sinh trong một tòa nhà cao tầng.

Mỗi ngày thức dậy từ 5h sáng, tầng trên tầng dưới, cô dọn tới 9h.

Vì không biết sử dụng máy lọc nước của công ty nên cô thường 4 tiếng liền không hề uống nước.

Thấy cô làm việc chăm chỉ, lại tốt bụng, các nhân viên, những ai mới mua nhà hay cần người dọn dẹp đều sẽ tìm tới cô.

Cứ như vậy, cô kiếm thêm được một khoản nhờ công việc bán thời gian, dần dần tích tiểu thành đại.

Người khác nhau, kiếm tiền dễ khó khác nhau, nhanh chậm cũng khác nhau.

Nhưng thời đại này không bỏ rơi bất cứ ai, chỉ cần bạn sẵn sàng kiếm tiền, năng lực hay tuổi tác đều không phải là cái cớ.

Phàn nàn bóng tối, chi bằng thắp đèn lên rồi tiến về phía trước.

Mỗi một lần buồn bã, mỗi một lần thất vọng, đều không phải là cái kết, những ngày tháng nghèo khổ, càng không phải vô phương cứu chữa.

Khi muốn ngồi đó than vãn nghèo khó, hãy nhớ rằng, bắt tay vào kiếm tiền có ích hơn nhiều.

03

Bạn nói gì, vận mệnh sẽ như vậy

Đôi khi chúng ta sẽ bất ngờ nhận ra rằng một câu nói vô tình của mình bỗng chốc trở thành sự thật vào một thời điểm nào đó.

Bạn nói gì, nghĩ gì, bạn sẽ sống cuộc đời như vậy.

Họa sỹ nổi tiếng người Trung Quốc, Hoàng Vĩnh Ngọc, từng phải sống nửa cuộc đời mình trong bấp bênh.

Ông từng phải đi làm thuê ở bến tàu, làm cu li trong nhà máy sứ, làm thợ mộc. Buổi đêm đi săn cùng người ta, thịt bắt được dùng để cải thiện cuộc sống và lấp đầy cái bụng.

Ngày mới quen biết vợ của mình, ông quyết định đi cắt tóc, nhưng khi đó trong tay chỉ còn vỏn vẹn 8 xu, lại là một cuộc đấu tranh nội tâm.

Sau khi kết hôn, ông kiếm chút tiền dựa vào việc khắc gỗ hoặc viết bản thảo.

Này hẹn Kim Dung, Lương Vũ Sinh đi ăn, ai cũng không mang theo tiền, Hoàng Vĩnh Ngọc bèn dùng nước tương của cửa hàng vẽ một bức tranh, sau đó, Kim Dung gọi một biên tập mà ông quen biết tới mua tranh, kiếm tiền trả tiền cho bữa cơm hôm đó.

Dù có vất vả, khốn đốn tới đâu, Hoàng Vĩnh Ngọc vẫn luôn rất lạc quan, vui vẻ.

Ngay cả khi bị trích, bị đánh đập, bị điều công tác, ông vẫn luôn an ủi người khác: "Vượt qua là được, sẽ không như này mãi đâu."

Và đúng như ông nói, cứ cố gắng, rồi tương lai sẽ tươi đẹp.

Ở tuổi năm 50, ông đi thi lấy bằng, chơi xe thể thao.

Con tem mà ông vẽ để kỉ niệm chú khỉ đầu tiên mà mình nuôi, trở thành con tem về con giáp đầu tiên ở Trung Quốc, thời mới phát hành, nó có giá 6.4 tệ, hiện nay có giá lên tới hàng chục ngàn tệ.

Ngoài ra xe máy, súng đi săn, nhạc cụ, không có thứ nào ông không thích.

Có người nói: "Nghèo là việc của nghèo, nghèo cũng được nhưng không được sầu, đã nghèo rồi lại còn sầu thì tội lắm!"

Những điều bạn nói ra, cho thấy tâm thái của bạn.

Những người luôn nghĩ rằng cố gắng vượt qua, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn, cuộc sống sau này nhất định sẽ khá hơn.

Vui vẻ hạnh phúc hay buồn bã u sầu, may mắn hay bất hạnh, tất cả đều phụ thuộc vào tâm lý mỗi người.

Tích cực tiến lên, có được thì vui, không có cũng chẳng cần buồn.

Khi khó khăn, nếu thực sự muốn nói điều gì đó, chi bằng nói những câu tốt lành.

04

Trên mạng có người đặt một câu hỏi như này: "Khi cuộc sống thực sự khó khăn, bạn làm thế nào để vượt qua?"

Có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt yêu thích: "Nếu mọi chuyện đã như vậy rồi, chỉ có thể học cách chung sống hòa bình với nó, nhìn thẳng vào khó khăn trước mắt rồi tích cực mà tiến lên."

Cuộc sống khó khăn tới một mức độ nào đó rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi, miễn là bạn không ca thán, phàn nàn.

Hãy suy nghĩ nhiều hơn về mặt tích cực, cái nghèo hiện tại chỉ là phong cảnh không được đẹp lắm mà bạn đi qua, rẽ một cái, phong cảnh khác đang chờ bạn phía trước.

