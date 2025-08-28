Cần tạo ‘sân chơi’ hấp dẫn cho sản phẩm gắn nhãn sinh thái

report “Tấm hộ chiếu xanh” cho phát triển bền vững

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:

Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang gây ra những hệ lụy ngày càng nặng nề như nắng nóng cực đoan, mưa lũ bất thường, ô nhiễm không khí, rác thải nhựa tràn lan. Chỉ trong một năm, Việt Nam liên tiếp hứng chịu siêu bão Yagi khiến 345 người chết và mất tích, thiệt hại 84.000 tỷ đồng, và mới đây bão số 5 gây thiệt hại nặng ở Nghệ An - Hà Tĩnh. Điều đó cho thấy thách thức môi trường không còn xa vời mà là thực tế cấp bách.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Trong bối cảnh này, sản xuất và tiêu dùng bền vững trở thành yêu cầu bắt buộc. Doanh nghiệp phải đổi mới sản xuất, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên; người tiêu dùng cần ưu tiên sản phẩm xanh, thân thiện môi trường. Đây cũng là định hướng lớn mà Đảng và Nhà nước đã khẳng định nhằm xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn.

Nhãn sinh thái chính là “tấm hộ chiếu xanh” giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiếp cận người tiêu dùng có trách nhiệm, đồng thời mang lại cơ sở lựa chọn an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua nhãn sinh thái là sự kết hợp giữa trách nhiệm doanh nghiệp, lựa chọn thông minh của người dân và vai trò hỗ trợ từ Nhà nước.

Quang cảnh tọa đàm.

Tọa đàm sẽ là diễn đàn trao đổi, chia sẻ giải pháp, từ đó lan tỏa giá trị của nhãn sinh thái, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, bền vững.

Ông Lê Hoài Nam - Phó Cục trưởng Cục Môi trường.

Ông Trịnh Quang Hưng.

Ông Nguyễn Trung Thắng.

PGS,TS. Nguyễn Thế Chinh.

Ông Nguyễn Hoàng Đông.

Ông Nguyễn Trung Thắng.

report Từ châu Âu đến Việt Nam: Bài học chuyển đổi sang túi sinh thái

Ông Nguyễn Lê Thăng Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa An Phát Xanh:

Trong 16 năm qua, đã có gần 30 doanh nghiệp được cấp chứng nhận cho sản phẩm túi nilon thân thiện môi trường. Sau khi chuyển sang nhãn sinh thái, nhiều doanh nghiệp chưa đăng ký lại dù họ vẫn hoạt động trên thị trường. Tôi nghĩ đó là lí do vì sao hiện nay Việt Nam mới có 7 doanh nghiệp cung cấp sản phẩm gắn nhãn sinh thái.

Công ty chúng tôi sản xuất túi thân thiện môi trường từ năm 2002, chủ yếu xuất khẩu, trong đó châu Âu là thị trường lớn nhất, chiếm 60%, có năm chúng tôi xuất 50.000 - 60.000 tấn sang châu Âu.

Ông Nguyễn Lê Thăng Long.

Vào thời điểm năm 2010-2011, châu Âu bắt đầu hạn chế sử dụng núi nilon thường và chuyển sang túi thân thiện môi trường. Tuy nhiên, sau 15 năm chuyển đổi, châu Âu vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng túi thân thiện.

Năm 2010, Pháp bắt đầu chuyển đổi nhưng tình hình khá khó khăn, khi người dân phải từ bó thói quen để chuyển sang túi giấy, túi dùng nhiều lần, túi phân rã. Nhiều năm sau thị trường mới dần định hình.

An Phát tiếp cận thị trường khá sớm, bắt đầu sản xuất túi thân thiện môi trường từ năm 2014, vì chúng tôi nhìn thấy tương lai.

Ban đầu chúng tôi phải khẩu nguyên liệu từ Đức, sau này chúng tôi mua lại một công ty của Hàn Quốc để làm chủ công nghệ sản xuất.

Cuộc chiến công nghệ khiến giá thành sản phẩm ở mức rất cao. Đến tận năm 2020, khi thị trường bùng nổ, nhiều nhà đầu tư tham gia sản xuất nguyên liệu đã giúp giảm một nửa giá, tạo động lực giúp thị trường phát triển gấp 3-4 lần, dù vẫn chưa đạt được kì vọng của chúng tôi.

Ban tổ chức trao đổi với các diễn giả về vấn đề nhãn sinh thái ở Việt Nam và quốc tế.

Tại Việt Nam, chúng tôi bắt đầu phát triển thị trường từ năm 2018, với sản phẩm AnEco thân thiện môi trường. Đây cũng là sản phẩm chúng tôi xuất khẩu sang châu Âu.

Từ năm 2019, chúng tôi hợp tác với tập đoạn SK Hàn Quốc mở nhà máy sản xuất tại Hải Phòng để làm chủ công nghệ, nhằm nâng cao năng lực cung cấp cho thị trường.

Qua nhiều năm hoạt động trong thị trường, tôi nhận thấy còn nhiều khó khăn giống như ở Pháp, vì không có lối tắt nào cả.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng việc truyền thông về sản phẩm môi trường sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta nói với người tiêu dùng rằng việc sử dụng túi phân rã để bọc thịt, bọc đồ ăn sẽ không khiến các hạt vi nhựa dính vào đồ ăn để xâm nhập cơ thể, không gây hại như sử dụng túi nilon.

Trong 8 năm phát triển sản phẩm AnEco, chúng tôi thấy rằng các doanh nghiệp quốc tế lớn thường ủng hộ ngay vì họ bán sản phẩm có giá trị cao, việc sử dụng túi sinh thái không ảnh hưởng nhiều đến giá thành của họ và họ muốn xây dựng sản phẩm bền vững.

Ông Võ Thái Sơn.

Bà Trịnh Thị Hồng Loan.

report Tạo động lực phát triển thị trường sản phẩm xanh

PGS, TS. Nguyễn Thế Chinh - nghiên cứu viên cao cấp của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn Biến đổi khí hậu:

Cần có những chính sách đặc thù, mang tính thời điểm để thúc đẩy phát triển sản phẩm xanh, như các chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xanh.

Trên thực tế, việc tạo lập thị trường cho sản phẩm xanh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa hình thành được một thị trường nền tảng. Vì thế, cần có những giải pháp đột phá để thu hút người tiêu dùng, như tăng cường truyền thông, quảng bá sản phẩm xanh.

Ngoài ra, phải hoàn thiện hành lang pháp lí, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và tiêu dùng sản phẩm xanh, như các quy định về môi trường, tiêu chuẩn sản phẩm xanh.

PGS, TS. Nguyễn Thế Chinh.

Vai trò của Nhà nước là rất quan trọng, nên cần đi đầu trong việc sử dụng, mua sắm sản phẩm xanh, từ đó tạo động lực cho thị trường phát triển. Có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các bên liên quan như doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lí để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng sản phẩm xanh.

Để tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, phải tăng cường giám sát, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm như sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái để bảo vệ thị trường sản phẩm xanh.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Biến đổi Khí hậu:

Cần có những chính sách đặc thù, mang tính thời điểm để thúc đẩy phát triển sản phẩm xanh, như các chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xanh.

Trên thực tế, việc tạo lập thị trường cho sản phẩm xanh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa hình thành được một thị trường nền tảng. Vì thế, cần có những giải pháp đột phá để thu hút người tiêu dùng, như tăng cường truyền thông, quảng bá sản phẩm xanh.

Ngoài ra, phải hoàn thiện hành lang pháp lí, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và tiêu dùng sản phẩm xanh, như các quy định về môi trường, tiêu chuẩn sản phẩm xanh.

Ban Tổ chức và các khách mời trao đổi tại tọa đàm.

Vai trò của Nhà nước là rất quan trọng, nên cần đi đầu trong việc sử dụng, mua sắm sản phẩm xanh, từ đó tạo động lực cho thị trường phát triển. Có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các bên liên quan như doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lí để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng sản phẩm xanh.

Để tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, phải tăng cường giám sát, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm như sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái để bảo vệ thị trường sản phẩm xanh.

Ông Trịnh Quang Hưng.

Ông Lê Hoài Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng.