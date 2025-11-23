Căn phòng chứa tiền của vợ chồng “trùm” thẩm mỹ viện Mailisa

Từ sau khi có thông tin bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội buôn lậu, bà Phan Thị Mai (Mailisa) và chồng - Hoàng Kim Khánh trở thành những từ khóa được cộng đồng mạng liên tục tìm kiếm. Bên cạnh những thông tin liên quan đến công việc hay thẩm mỹ viện Mailisa, netizen còn “khui” lại nhiều clip mà cả hai vợ chồng từng chia sẻ trên MXH, về cuộc sống đời thường hay những hình ảnh xây dựng về gia đình doanh nhân thành đạt, giàu có.

Trong đó, căn biệt phủ rộng tới 4.000m2 ở TP.HCM mà vợ chồng Mailisa sinh sống được chú ý nhiều nhất. Không chỉ bởi sự đồ sộ, đắt tiền của căn biệt phủ mà đây còn được cho là nơi cất giữ nhiều “bí mật” đời thường của Mailisa và chồng.

Căn biệt phủ rộng 4.000m2 của vợ chồng Mailisa thường xuất hiện trên MXH

Được biết, Mailisa cũng thường xuyên thực hiện các đoạn clip ngay tại biệt phủ của mình. Từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ hay phòng làm việc,... và cả gara để siêu xe, Mailisa đều không ngần ngại “flex” trên MXH. Trong đó, một đoạn clip từ tháng 9/2025 của vợ chồng Mailisa quay tại biệt phủ bỗng viral trở lại trên MXH.

Theo đó, đoạn clip này vợ chồng Mailisa ghi lại cảnh lấy từ két sắt ra nhiều cọc tiền mặt, xếp gọn gàng vào trong vali. Sau khi đếm, Hoàng Kim Khánh cho biết số tiền lên tới 5 tỷ đồng. Đây không phải lần đầu tiên, vợ chồng Mailisa làm nội dung clip với hình ảnh những cọc tiền tương tự. Điều này khiến người xem nhìn vào và thấy rõ được sự giàu có, thành đạt của vợ chồng “trùm” thẩm mỹ.

Bên trong căn phòng chứa két sắt của vợ chồng Mailisa

Hình ảnh những cọc tiền "đồ sộ" thường được Mailisa và chồng quay clip, đăng tải trên nhiều nền tảng

Số tiền có sẵn trong nhà lên tới hàng tỷ đồng

Ngoài ra, khung cảnh xung quanh căn phòng “chứa tiền” này cũng được nhiều người chú ý. Nội thất toàn bộ bằng gỗ, diện tích căn phòng rộng. Bên cạnh đó, căn phòng cũng trưng bày nhiều món đồ trang trí đắt tiền, thể hiện sự xa hoa, cuộc sống giàu sang không thiếu thứ gì của Mailisa và chồng.

Theo thông tin trên Báo Chính Phủ, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc. Sau đó, Phan Thị Mai câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 08 đối tượng về tội "Buôn lậu", quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Tổng hợp