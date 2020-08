Cận cảnh tuyến kênh hơn trăm tỷ ở Nghệ An chưa bàn giao đã hỏng

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hào, Giám đốc Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (Sở NN&PTNT Nghệ An) xác nhận việc Bộ Công an xác minh về dự án này. Ông Hào cho biết, thực tế chi phí xây dựng kênh này chỉ 170 tỷ đồng, số còn lại là tiền giải phóng mặt bằng.