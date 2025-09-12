HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng

Nam An |

Công an Đà Nẵng cho biết, kết quả giám định cho thấy, trong số 15 loại, có 5 loại không hề chứa Acid Sialic - thành phần dinh dưỡng chính của yến; 10 loại còn lại chỉ đạt 1% hàm lượng so với tiêu chuẩn thông thường.

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP.Đà Nẵng đã đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán, sản xuất yến giả tinh vi, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, ngụ An Biên, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, ngụ phường Hội An, TP.Đà Nẵng) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng trực tiếp chứng kiến tống đạt các quyết định với 2 đối tượng.

Gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau được làm giả, với hàm lượng yến chưa đến 1%

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2023 và 2024, Nguyễn Thanh Trường từ Hải Phòng vào Đà Nẵng và đứng ra thành lập 2 công ty chuyên sản xuất, buôn bán yến hũ chưng… giả. Để che giấu hành vi của mình, Trường đã nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái của Châu đứng tên đăng ký và làm đại diện pháp luật cho các công ty này. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Trường trực tiếp quản lý và điều hành.

Thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Châu nghiên cứu và tạo ra sợi yến giả, có hình dạng y hệt yến thật. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến giả vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do 2 người này trực tiếp thực hiện.

Khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest tại Khu dân cư và chợ Điện Dương (phường Điện Bàn Đông), cảnh sát thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định cho thấy, trong số 15 loại, có 5 loại không hề chứa Acid Sialic – thành phần dinh dưỡng chính của yến; 10 loại còn lại chỉ đạt 1% hàm lượng so với tiêu chuẩn thông thường.

Quy mô khủng của kho hàng, nơi các đối tượng sử dụng để sản xuất hàng chục nghìn lọ yến giả và phân phối điều nhiều tỉnh thành tiêu thụ.

Hiện Phòng CSKT tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Nguồn ảnh: Công an TP.Đà Nẵng

