Theo đó, đoạn video đăng tải nhằm mục đích sử dụng cá nhân, dường như do một quân nhân Mỹ công bố trên kênh YouTube và ngay sau đó quyền truy cập đã bị hạn chế.



Vì cần gấp rút rút quân và sơ tán công dân khỏi Afghanistan, quân đội Mỹ đã đập phá các thiết bị quân sự ở Kabul để chúng không đến tay lực lượng Taliban.

Trong video cho thấy, những người Mỹ mặc quân phục đập vỡ các thiết bị trên một chiếc xe bọc thép, đập vỡ kính chiếc xe ô tô có logo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cận cảnh quân đội Mỹ đập phá vũ khí ở Afghanistan trước khi rút quân

Ngoài ra, một số phần trong video ghi lại những khoảnh khắc khi các quân nhân phá cửa tại căn cứ quân sự được cho là nơi họ trú ngụ trước đó.

Bất chấp việc quân Mỹ cố gắng phá hủy càng nhiều trang bị càng tốt, một số vũ khí còn sót lại vẫn rơi vào tay Taliban. Theo ghi nhận của các nhà báo của Daily Mail, vào cuối tháng 6/2021, quân đội Afghanistan có 167 thiết bị quân sự (108 máy bay trực thăng và 59 máy bay).

Trước khi Taliban đánh chiếm Kabul, 46 thiết bị quân sự đã đến Uzbekistan, trong đó có 24 trực thăng và quân đội Mỹ đã làm hư hỏng 73 chiếc máy bay trước khi lên đường về Mỹ.

Sau khi tính toán các chuyên gia kết luận rằng, quân đội Mỹ đã “để lại” một số máy bay và trực thăng cho Taliban, các chiến binh này sau đó đã “nhận được” 48 trang thiết bị quân sự. Tuy nhiên, tỷ lệ hoạt động và trạng thái của chúng vẫn chưa được Taliban công bố.

Hôm 30/8, Lầu Năm Góc thông báo, quân đội Mỹ đã hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan, kết thúc sứ mệnh kéo dài 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á này.

Phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc, Tướng Kenneth McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ nhấn mạnh: “Tôi có mặt ở đây để thông báo rằng chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan”.

Kế hoạch này kết thúc sớm hơn 1 ngày so với thời hạn 31/8 mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra. Tướng McKenzie cho hay, chuyến bay cuối cùng, do một chiếc vận tải cơ quân sự khổng lồ C-17 thực hiện, đã cất cánh rời Sân bay Quốc tế Hamid Karzai 1 phút trước lúc nửa đêm (theo giờ Kabul) trong điều kiện an ninh vô cùng chặt chẽ.

Tư lệnh CENTCOM nói: “Trên chuyến bay cuối cùng có sự hiện diện của Tướng Chris Donahue, Tư lệnh Sư đoàn Không vận số 82 kiêm chỉ huy lực lượng trên bộ của chúng tôi. Đi cùng với ông là Đại sứ Ross Wilson”.

Trên thực tế, đội ngũ ngoại giao và quốc phòng Mỹ là những người cuối cùng đặt chân lên máy bay.