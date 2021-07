Cán bộ Trung tâm Y tế huyện từ vùng dịch về nhưng "cố thủ" trong nhà không khai báo

Ngày 16/7, ông Đinh Văn Phú, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định, cho Zing News hay địa phương vừa xử phạt 25 triệu đồng đối với bà H.T.H.T. (47 tuổi, ngụ thị trấn An Lão, huyện An Lão) vì hành vi Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng dịch Covid-19.

Bà T. là nhân viên y tế Trung tâm Y tế tại huyện An Lão. Tuần trước, người phụ nữ này đến vùng có dịch ở thị xã Hoài Nhơn (khu vực đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16). Sau đó, bà T. về nhà nhưng không khai báo, cách ly y tế tập trung.

"Xét thấy bà T. có con nhỏ nên chúng tôi đề nghị cho phép được cách ly y tế tại nhà nhưng phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, bà này không chấp hành, đóng cửa cố thủ trong nhà suốt nhiều giờ gây nhiều khó khăn cho lực lượng lấy mẫu", ông Phú nói với nguồn trên.

Bên cạnh đó, ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho báo Tuổi Trẻ biết: "Đây là trường hợp ngang bướng, cố chấp khi đi từ vùng dịch về nhưng phớt lờ các quy định phòng chống dịch. Khi lực lượng chức năng đến nhà vận động thì bà này lại đóng cửa không hợp tác với cơ quan chức năng thực hiện quy định phòng chống dịch mặc dù bà này sống cùng người thân trong gia đình".

"Do bà T. là viên chức nhưng có thái độ, hành vi không đúng mực nên UBND huyện quyết định xử phạt hành chính ở khung phạt cao nhất để răn đe. Huyện đã cử lực lượng chức năng có mặt 24/24 tại khu vực xung quanh nhà bà T. để giám sát, kiểm tra bà T. cũng như người thân trong gia đình bà này", ông Tứ cho nguồn trên hay.

