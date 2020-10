Căn bệnh nguy hiểm có thể gây "ăn mòn các cơ quan nội tạng": Thường xảy ra sau các bữa nhậu

Nhập viện vì đau bụng dữ dội

Sáng ngày 27/10 khoa Cấp cứu, Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân B.T.Đ nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, liên tục, bụng chướng và buồn nôn.

Nhận thấy các triệu chứng giống viêm tụy cấp, bác sĩ trực cấp cứu nhanh chóng thực hiện xét nghiệm, siêu âm để chẩn đoán xác định lý do bệnh nhân đau bụng dữ dội. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số Triglyceride lên đến 7470mg/dl rất cao và chưa có biến chứng suy tạng. Bệnh nhân được xác định bị viêm tụy cấp do tăng triglyceride nặng.

Trước kia những bệnh nhân viêm tụy cấp khi chỉ số trên 1000mg/dl kèm suy chức năng tạng thường phải được chuyển qua khoa Hồi sức tích cực để lọc máu – thay huyết tương. Nhưng những năm gần đây, do chuyên môn, kỹ thuật nâng cao, đáp ứng được các ca bệnh phức tạp nên bệnh nhân viêm tụy cấp do tăng triglyceride có thể được điều trị nội khoa tích cực bằng cách tiêm insulin, truyền dịch, kiểm soát đau, dinh dưỡng và được theo dõi liên tục về nước tiểu, diến biến đáp ứng điều trị tiếp theo trong vòng 24 giờ, cũng như kiểm soát khẩu phần dinh dưỡng.

Hiện tại bệnh nhân Đ. đã dần ổn định, bớt đau, tiếp xúc tốt, huyết động ổn định. Triglycerid từ 7470 mg/dl giảm còn 300mg/dl sau 48 giờ điều trị tại khoa cấp cứu, được chuyển sang các thuốc điều trị uống và nhập khoa Nội Tiết theo dõi điều trị tiếp.

Bệnh thường xảy ra sau các bữa ăn thịnh soạn, có bia rượu

BS Nguyễn Văn Nhân – Khoa Cấp Cứu, BV quận Thủ Đức cho biết, theo chức năng sinh lý bình thường, tuyến tụy sẽ tiết ra các men tụy để góp phần vào quá trình tiêu hóa thức ăn. Các men này được tiết ra dưới dạng không hoạt động (tiền men) và chúng chỉ được hoạt hóa trở thành có tác dụng ở tá tràng.

"Viêm tụy cấp là một tiến trình tự hủy mô do chính men tụy gây ra. Chỉ số Triglyceride nếu tăng vượt mức sẽ khiến các acid béo tự do tăng cao làm tự tổn thương tế bào tụy, làm tăng các chất trung gian của phản ứng viêm và các gốc tự do, hệ quả là viêm tụy. Biểu hiện thường thấy là đau bụng dữ dội, nôn mửa,... Nếu dịch tiêu hóa rò rỉ ra ngoài tuyến tụy có thể ăn mòn các cơ quan nội tạng lân cận, gây suy đa cơ quan, đe dọa đến tính mạng" - BS Nhân giải thích.

Viêm tụy cấp do tăng triglycerid là bệnh lý về rối loạn chuyển hóa thường xảy ra sau các bữa ăn thịnh soạn, chứa nhiều dầu mỡ, nhiều đạm đặc biệt là sau những lần uống rượu bia. Tại BV quận Thủ Đức thường tiếp nhận các ca cấp cứu về viêm tụy sau các ngày lễ, Tết,…

Nguyên nhân của bệnh cũng có thể là do lối sống thụ động, không tập thể dục, ăn nhiều dầu mỡ béo.