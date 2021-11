Căn bệnh hàng trăm triệu người mắc trên thế giới: Hỏi ngay bác sĩ để biết cách phòng tránh

Tiểu đường (hay còn gọi là đái tháo đường) là bệnh lý rối loạn chuyển hóa thể hiện ở tình trạng đường huyết trong cơ thể tăng cao.

Theo thống kê của Liên đoàn Tiểu đường quốc tế (IDF), hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 537 triệu người mắc bệnh tiểu đường và dự đoán đến năm 2024 con số này sẽ tăng lên 671 triệu người.

Cũng theo thống kê của IDF, trong năm 2021, có khoảng 7 triệu người trên thế giới tử vong do bệnh tiểu đường hoặc do các biến chứng của nó. Không những thế, có tới 40% bệnh nhân tử vong do COVID-19 mắc bệnh lý tiểu đường.

Ngoài ra, tình trạng trẻ hóa ở bệnh nhân tiểu đường cũng đang là vấn đề đáng báo động.

Vậy tiểu đường nguy hiểm đến mức nào? Làm thế nào để nhận biết và phòng tránh được những biến chứng của căn bệnh này?



Để giải đáp các câu hỏi trên, số sắp tới của chương trình "Chuyện khó có bác sĩ" sẽ đề cập đến chủ đề BIẾN CHỨNG TIỂU ĐƯỜNG.

Chương trình có sự tham gia của Bác sĩ NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, Phó trưởng khoa Nội tiết - Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sẽ được phát sóng lúc 14h Thứ ba, ngày 30/11/2021 trên fanpage Soha.vn và website Soha.vn.

