HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Campuchia: Hai vụ tai nạn thảm khốc trong buổi sáng khiến 14 người chết, 93 người bị thương

Minh Hạnh
|

Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng của Campuchia sáng 23/5, khiến tổng cộng 14 người thiệt mạng và 93 người khác bị thương, chủ yếu là phụ nữ.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra tại tỉnh Kampong Chhnang, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 60 km về phía bắc, khi một xe tải chở hàng đâm vào một xe thùng chở công nhân đến nhà máy. Theo thông báo của Bộ Lao động Campuchia, 9 người đã thiệt mạng và 53 người bị thương.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra tại tỉnh Svay Rieng, phía đông nam Campuchia, khi một chiếc xe buýt chở công nhân lao ra khỏi đường và lật nghiêng, khiến 5 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Hiện trường một trong hai vụ tai nạn sáng 23/5 ở Campuchia. (Ảnh: Phnom Penh Post)

Bộ Lao động Campuchia bày tỏ “sự bàng hoàng trước hai vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra cùng lúc” và kêu gọi tuân thủ nghiêm túc luật giao thông để phòng tránh tai nạn.

Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được điều tra.

Các nhóm bảo vệ quyền lợi người lao động ở Campuchia từ lâu đã kêu gọi cải thiện an toàn vận chuyển công nhân, thay thế các xe thùng chở công nhân bằng xe buýt và các phương tiện có ghế ngồi khác.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại