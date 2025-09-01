Cấm xe tải trọng trên 18 tấn qua đoạn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy 500 chiếc xe máy làm lộ cốt thép

Ngày 1-9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết cơ quan chức năng quyết định chỉ cho phép xe có tải trọng dưới 18 tấn (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế) lưu thông qua khu vực này để đảm bảo an toàn sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu nhánh ramp CV1C (nhánh lên xuống) cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội),



Hiện trường vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi dập tắt vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu nhánh lên xuống từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái (phía bờ nam sông Hồng, phường Hồng Hà), đoạn từ trụ T4 đến mố M1, sở này đã chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ trực thuộc, các đơn vị liên quan và mời các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về cầu, đơn vị tư vấn kiểm định đến kiểm tra, đánh giá kết cấu của công trình.

Kết quả kiểm tra cho thấy, phần bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc. Phần bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N2 bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang. Cả 2 nhịp N1, N2 chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng cốt thép dọc, ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực. Bên cạnh đó, tại trụ T2 bị bong tróc bê tông bảo vệ, một số vị trí cục bộ đã lộ cốt thép. Riêng mố M1 và gối trên mố M1 chưa có dấu hiệu hư hỏng do nhiệt…

Kết quả khảo sát tại 3 thời điểm trong các ngày 30-8 và 31-8 không phát hiện thấy các diễn tiến bất thường về chuyển vị và biến dạng tổng thể của kết cấu sau khi cháy.

Ngoài ra, đơn vị tư vấn kiểm định đã tiến hành thí nghiệm nhánh lên xuống cầu dưới tác dụng của các sơ đồ tải trọng tương ứng với khoảng 50% tải trọng thiết kế (tương ứng với xe dưới 18 tấn) để đo độ võng do tải trọng đặt tĩnh; ứng biến tại các dầm do tải trọng. Kết quả thí nghiệm thể hiện kết cấu và vật liệu (bê tông, cốt thép dự ứng lực) của dầm làm việc trong giới hạn đàn hồi.

Hàng trăm chiếc xe xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình, theo Sở Xây dựng Hà Nội, trước mắt nhánh lên xuống CV1C sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác với tải trọng dưới 18 tấn (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế) và tiếp tục theo dõi tình trạng nhánh ramp này.

Để xác định chi tiết mức độ hư hỏng và khả năng chịu lực của kết cấu đối với tải trọng thiết kế của công trình HL93, Sở Xây dựng cho biết tiếp tục thực hiện kiểm định đối với các hạng mục cầu bị hư hỏng để có cơ sở đề xuất các giải pháp cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo khả năng khai thác của công trình theo thông số thiết kế ban đầu.

Sở Xây dựng cũng sẽ tham mưu UBND TP Hà Nội rà soát toàn bộ các cầu có hoạt động trông giữ phương tiện dưới gầm cầu để tăng cường công tác quản lý nhằm tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, khu vực xảy ra cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy được TP Hà Nội giao Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý, khai thác phục vụ trông giữ phương tiện. Vụ hỏa hoạn đã khiến 500 xe máy (đã rút hết xăng) bị cháy. Các xe này là phương tiện vi phạm giao thông bị Công an TP Hà Nội tịch thu.

Trước đó, ngày 30-8, ở gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ cháy bãi xe. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, ngoài bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy còn có nhiều bãi xe khác nằm dưới các nhánh lên xuống và trục cầu chính của cầu Vĩnh Tuy. Ngoài ra, có 2 bãi xe khác nằm dưới gầm cầu Ngã Tư Vọng, cầu Chương Dương.

Trước đó, vào năm 2023, khi Hà Nội có văn bản đề nghị về việc muốn được tiếp tục trông giữ xe tại các gầm cầu, lãnh đạo Bộ GTVT cũ (nay là Bộ Xây dựng) đã bác bỏ. Tuy nhiên, sau 2 năm kể từ khi Bộ GTVT bác bỏ thì đến nay, dưới gầm cầu ở Hà Nội vẫn được cấp phép trông giữ phương tiện.