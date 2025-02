"Cam thường" check nhan sắc thật của Doãn Hải My khi "trốn con" hẹn hò lãng mạn cùng Văn Hậu: Có khác ảnh tự đăng?

Nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì dàn WAG Việt, bà xã Đoàn Văn Hậu - hot girl Doãn Hải My mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều gây sốt bởi ngoại hình nổi bật. Để duy trì sức hút và độ hot suốt mấy năm qua, ngoài vẻ đẹp tự nhiên, như Doãn Hải My từng chia sẻ, cô nàng mỗi lần ra ngoài đều cố gắng chỉn chu diện mạo, trang điểm nhẹ nhàng để tự tin trước mọi người. Điều ấy giúp bà xã Đoàn Văn Hậu quản lý tốt về mặt hình ảnh, chưa từng dính scandal hay ồn ào không đáng có, luôn nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Mới đây, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 tiếp tục chia sẻ hình ảnh chuẩn bị đi làm, với vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào. Doãn Hải My cho biết "đi họp vẫn phải điệu mới đã cái nư". Trong ảnh, Doãn Hải My khoe gương mặt thanh thuần, sống mũi cao, cằm thon gọn, làn da trắng sáng, đặc biệt đôi môi căng mọng tươi tắn sau khi can thiệp thẩm mỹ. Hình ảnh này khi đặt cạnh bức ảnh do "cam thường" chụp khi Văn Hậu và Hải My hẹn hò lãng mạn, có ít nhiều khác biệt.

Doãn Hải My qua ảnh tự đăng và ảnh "cam thường" khi hẹn hò cùng Văn Hậu

Bởi trong ảnh "cam thường", gương mặt Hải My có phần bầu bĩnh hơn sau khi sinh em bé. Đứng cạnh Văn Hậu điển trai, Hải My xinh đẹp dịu dàng, xứng lứa vừa đôi. Hậu vệ sinh năm 1999 ôm eo vợ, ôm sát đầy tình cảm.