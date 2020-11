Phụ nữ "phiêu" thế nào khi đạt cực khoái: Chia sẻ bất ngờ từ chuyên gia tình dục

Cảm giác của một phụ nữ đạt cực khoái như thế nào?

Về cơ chế sinh lý của cực khoái, các sách cổ điển mô tả như sau: Cực khoái là giai đoạn ngắn nhất của phản ứng tình dục, chỉ kéo dài trong vài giây. Nó giải phóng năng lượng của ham muốn tình dục thông qua co thắt cơ không tự chủ, do đó đạt được khoái cảm như có một ngọn sóng lướt qua.

Cơ quan gợi cảm nhất ở phụ nữ là đầu âm vật, tiếp đến là thân âm vật, môi âm hộ và vùng 1/3 ngoài âm đạo.

Trong báo cáo tình dục học của mình, nhà tình dục học nổi tiếng Shere Hite đã mô tả cảm giác đạt cực khoái của phụ nữ như sau: "Cơ thể tôi cảm thấy bồng bềnh, tràn đầy sức mạnh, ngọn lửa ào ạt, mạnh mẽ nuốt chửng tất cả, cái gì cũng thấy đẹp gần như ngất ngây cực độ khiến người ta không thể chịu nổi".

"Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích - hơi thở gấp gáp đồng thời đầu tôi trở nên nhẹ nhàng và bay bổng, như đang ở trong một thế giới mộng mơ, âm thanh xa xăm, và thời gian như ngưng đọng".

"Đúng vậy, cực khoái của phụ nữ bắt đầu với cảm giác được gọi là" đình chỉ ", mọi thứ như dừng lại tại thời điểm đó, dường như bị treo lơ lửng giữa không trung, thường là trong 1-3 giây.

Nhà tình dục học Shere Hite

Sự" đình chỉ " này tương đương với nam giới." "Điều không thể tránh khỏi" phải trải qua trước khi đạt cực khoái (đó là khi nam giới không thể kìm nén xuất tinh).

Khi âm vật bị kích thích liên tục và nhịp nhàng, các dây thần kinh cực kỳ nhạy cảm sẽ gửi xung động đến tủy sống, và sau đó ngay lập tức chuyển hướng trong tủy sống, tác động trở lại tới các cơ cực khoái của vùng xương chậu.

Ở giai đoạn cực khoái này, không có hai phụ nữ nào phản ứng hoàn toàn giống nhau, mặc dù cơ thể họ trải qua những thay đổi sinh lý tương tự nhau.

Một số phụ nữ bình tĩnh; một số phụ nữ rên rỉ hoặc la hét; một số ưỡn lưng hoặc cắn những thứ bên cạnh, chẳng hạn như cánh tay hay chiếc gối. Khi ý thức bắt đầu hồi phục - chỉ trong vài giây - hầu như tất cả phụ nữ đều cảm thấy ấm áp, đầu tiên là ở xương chậu và sau đó là khắp cơ thể.

Phụ nữ đạt cực khoái nhiều lần trong quan hệ tình dục không phải là biểu hiện của chứng đồi bại tình dục, cũng không phải là biểu hiện của việc họ "tình dục quá độ", "sung mãn nhất".

Cuộc điều tra cho thấy một số phụ nữ thừa nhận rằng họ có gánh nặng tâm lý tội lỗi, họ lo lắng rằng cảm giác như vậy sẽ làm vấy bẩn sự trong trắng của hôn nhân. Vấn đề trải nghiệm cực khoái là một câu hỏi về tính khí, sự trưởng thành về tình dục, sở thích và lựa chọn của hai vợ chồng, và nghệ thuật làm tình.

Trong đời sống tình dục, khi người phụ nữ co bóp lần cuối trước khi lên đỉnh, cơ thể sẽ nhanh chóng mất đi sự căng thẳng về tình dục, nếu chúng không biến mất ngay mà trở lại bình nguyên, và có thể kích thích nhiều lần từ bình nguyên đến cực khoái, hiện tượng này Đó là "đa cực khoái", và mọi phụ nữ đều có tiềm năng này.

Lý do tại sao phụ nữ có khả năng đạt nhiều cực khoái là do có một số lượng lớn các mạch máu phức tạp trong xương chậu của họ và sự co thắt của một lần cực khoái hiếm khi làm tiêu hết lượng máu đã tích tụ.

Có thể nói, sau lần cực khoái đầu tiên, người phụ nữ vẫn còn tràn đầy động lực tình dục và có thể tiếp tục co bóp mà không cần nhiều kích thích, cô ấy có thể đưa sự hưng phấn lên cao trào hết lần này đến lần khác.

Trên thực tế, cường độ của bất kỳ cơn cực khoái nào mà phụ nữ trải qua phụ thuộc vào sự tắc nghẽn của các tĩnh mạch trong xương chậu. Đôi khi tắc nghẽn thấp và cực khoái thấp; đôi khi tắc nghẽn cao và cực khoái đạt đến đỉnh điểm. Đó là thời điểm phụ nữ rất dễ đạt được nhiều lần cực khoái.

Đôi khi do sự khác biệt về giải phẫu, chẳng hạn như sự kém phát triển của mạng lưới tĩnh mạch ở một số phụ nữ, những phụ nữ này khó đạt được cực khoái. Vấn đề này dường như biến mất sau khi họ sinh đứa con đầu lòng.

Thật vậy, đối với nhiều phụ nữ đã từng đạt cực khoái trước khi mang thai thì việc đạt cực khoái sau khi sinh sẽ dễ dàng hơn và đôi khi có nhiều lần đạt cực khoái trong lần quan hệ đầu tiên. Đây được gọi là "hiệu ứng mang thai". Điều này có thể liên quan đến sự gia tăng năng lượng và số lượng tĩnh mạch vùng chậu khi mang thai.

Khi đáp ứng tình dục đạt đến mức cân bằng, một đốm hồng thường xuất hiện ở mặt trước của vú, được gọi là đỏ bừng tình dục.

Những phụ nữ khác nhau có cường độ và sự phân bố đỏ mặt trong phản ứng tình dục khác nhau. Người ta thường tin rằng nếu một người phụ nữ có mức độ bốc hỏa tình dục cao hơn, thì sự hưng phấn trong phản ứng tình dục của họ cũng cao hơn.

Đỏ bừng khi quan hệ tình dục là phát ban đỏ giống như phát ban dát sẩn. Trong chu kỳ đáp ứng tình dục, cơn bốc hỏa đầu tiên xuất hiện ở bụng trên trong giai đoạn hưng phấn muộn và cân bằng, sau đó mở rộng đến vú.

Tình trạng bốc hỏa ở mặt trước và trên mặt vú tiếp tục lan ra mặt trước thành ngực và lan ra giữa mặt bên và mặt vú. Khi cơn cực khoái đang đến gần, cũng có thể thấy hiện tượng bốc hỏa ở bề mặt dưới của vú.

Trên thực tế, không chỉ ngực mới có hiện tượng bốc hỏa mà trong giai đoạn cực khoái của chu kỳ phản ứng tình dục, hầu hết các vùng trên bề mặt cơ thể phụ nữ cũng có hiện tượng bốc hỏa.

Cơn bốc hỏa khi quan hệ tình dục có thể kéo dài đến bụng dưới, vai và thậm chí là vùng khuỷu tay.

Khi cơn cực khoái đang đến gần, hiện tượng bốc hỏa tình dục cũng sẽ xuất hiện ở mặt trước và hai bên chân, và cũng có hiện tượng bốc hỏa ở mông và lưng.

Tuy nhiên, nếu tình trạng tắc nghẽn tĩnh mạch tích tụ dần trong giai đoạn hưng phấn và đỉnh tình dục không được giải phóng khi đạt cực khoái, phụ nữ sẽ cáu kỉnh, cảm giác thất bại trong chuyện chăn gối, thậm chí đau lưng dữ dội.

Ví dụ, nhiều phụ nữ bị đau thắt lưng khi họ không thể quan hệ tình dục do ham muốn tình dục tăng cao trong kỳ kinh nguyệt. Thường thì phụ nữ đạt nhiều cực khoái cần từ 3-6 lần cực khoái để toàn bộ cơ thể được thư giãn hoàn toàn.

*Theo Health/ZYA