Cầm 2 thanh đao dài hơn 1m đi đánh người rồi tấn công cán bộ công an

Ngày 19/3, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Quang Trung (SN 1975, trú xã Xuân Hải) về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 22h15' ngày 14/3, Công an xã Xuân Phổ nhận được tin báo về việc gia đình anh Nguyễn Tú Nam (SN 1987, trú thôn Ninh Hòa) bị Trần Quang Trung (SN 1975) và Trần Hải Dương (SN 1994) đến gây rối, đập phá tài sản nên lập tức cử 1 tổ công tác gồm 5 cán bộ đến hiện trường, điều tra xử lý vụ việc.

Đối tượng Trung tại cơ quan công an.

Khi Tổ công tác của Công an huyện có mặt thì Trung và Dương đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi công an đang làm việc thì 2 đối tượng này quay lại.

Lúc này, 2 đối tượng mang theo 2 thanh đao dài 1,2m xông vào nhà anh Nam để tiếp tục hành hung, đập phá tài sản. Lực lượng công an đã ra ngăn cản, yêu cầu 2 đối tượng bỏ hung khí xuống. Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục xông vào buộc lực lượng công an phải lao đến khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

2 thanh đao dài hơn 1m được công an thu giữ.

Trong quá trình khống chế các đối tượng, anh Nguyễn Tiền Hải (Điều tra viên, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nghi Xuân) bị thương ở bàn tay phải do thanh đao của 2 đối tượng gây nên.

Anh Nguyễn Tiền Hải sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả thăm khám cho thấy, anh Hải bị gãy xương ngón tay cái ở bàn tay phải.

Ngày 18/3/2021, Công an huyện Nghi Xuân đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Trung (SN 1975, trú tại thôn Hải Lục, xã Xuân Hải) về tội chống người thi hành công vụ.

Được biết, ngoài việc gây rối, đập phá tài sản nhà anh Nam, làm một cán bộ công an bị gãy xương ngón tay thì đối tượng Trần Quang Trung còn dùng tay đánh vào mặt anh Nguyễn Xuân Chung (SN 1979, trú tại thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) bị thương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Nghi Xuân điều tra làm rõ.