Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai tỷ USD cho một cái tên

Theo NBC News, vào ngày 5 tháng 9, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh. Động thái này vẫn chưa được Quốc hội phê chuẩn. Mặc dù vậy, tên mới này đã bắt đầu được truyền thông Mỹ và thế giới sử dụng.

Việc đổi tên được đề xuất sẽ đòi hỏi phải thay thế hàng ngàn biển báo, áp phích, tiêu đề thư và huy hiệu tại các cơ sở quân sự Mỹ trên toàn thế giới. Báo cáo cho biết chỉ riêng việc cập nhật biển báo và tiêu đề thư để phản ánh tên bộ phận mới có thể tốn khoảng 1 tỷ đô la.

Theo báo cáo, một khoản chi phí đáng kể khác sẽ liên quan đến việc cập nhật mã kỹ thuật số cho tất cả các trang web nội bộ và bên ngoài của bộ phận để phản ánh việc thay đổi tên.

Đồng thời, mặc dù chính phủ vẫn đang đóng cửa, Lầu Năm Góc cho biết quá trình đổi tên đã và đang được tiến hành tích cực.

"Bộ Chiến tranh đang tích cực thực hiện việc đổi tên theo chỉ đạo của Tổng thống Trump và sẽ giữ tên này vĩnh viễn", báo cáo trích lời phát ngôn viên trưởng Lầu Năm Góc Sean Parnell trong một tuyên bố.

Vị thứ trưởng cho biết thêm: "Ước tính chi phí cuối cùng vẫn chưa được xác định vào thời điểm này do việc Đảng Dân chủ đóng cửa chính phủ đã khiến nhiều nhân viên dân sự quan trọng của chúng tôi phải nghỉ việc".

Lầu Năm Góc lần cuối cùng được gọi là Bộ Chiến tranh vào năm 1947, một cái tên được giữ trong 158 năm kể từ khi thành lập vào năm 1789 bởi Tổng thống Mỹ đầu tiên, George Washington.

Hòa bình thông qua sức mạnh

Quyết định đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh của Mỹ không chỉ là một chiêu trò mà còn là một góc nhìn về sự thay đổi quyền lực toàn cầu, Alexander Yakovenko, phó giám đốc của Rossiya Segodnya, giải thích.

Yakovenko, người đứng đầu Ủy ban về các vấn đề toàn cầu và an ninh quốc tế thuộc Hội đồng chuyên gia khoa học của Hội đồng an ninh Nga, cho biết, chức danh mới này "trung thực và dễ hiểu hơn đối với mọi người".

Một ví dụ tương tự cũng xuất hiện ở Nga: Bộ Ngoại giao gần đây đã đổi tên Cục Hợp tác toàn châu Âu thành Cục Các vấn đề châu Âu—một động thái mang tính biểu tượng và thực chất là chính xác.

Điều cần rút ra là thuật ngữ rõ ràng phản ánh thực tế địa chính trị hiện tại.

Việc đổi tên của Mỹ phản ánh xu hướng chung của phương Tây: Theo đuổi hòa bình thông qua vũ lực và sẵn sàng phá bỏ trật tự quốc tế sau chiến tranh được xây dựng dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Các nguyên tắc chính của thứ tự đó bao gồm: Cấm sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp quốc tế (cân bằng với quyền tự vệ theo Điều 51); Bảo vệ quyền con người và quyền của người thiểu số.

Và yêu cầu phải có sự nhất trí giữa các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (quyền phủ quyết), khuyến khích đàm phán giữa các cường quốc.

Sự xói mòn lòng tin của phương Tây Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, phương Tây đã bỏ qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hành động thông qua Đại hội đồng, nơi Nga không có quyền phủ quyết.

Niềm tin càng bị xói mòn khi Tổng thống Pháp khi đó là Francois Hollande và Thủ tướng Đức khi đó là Angela Merkel thừa nhận họ không bao giờ có ý định thực hiện thỏa thuận Minsk năm 2015, vốn đã được Hội đồng Bảo an thông qua với sự tham gia của Mỹ.

Một yếu tố quan trọng khác của chính sách phương Tây là ủng hộ việc thành lập một nhà nước dân tộc trung tâm ở Ukraine.

Điều này gợi nhớ đến thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới khi chủ nghĩa dân tộc hung hăng thúc đẩy xung đột toàn cầu, lên đến đỉnh điểm là Thế chiến thứ II.

Trên thực tế, phương Tây đang lột bỏ lớp mặt nạ của mình. Những hệ lụy này rất sâu sắc—không chỉ đối với các thỏa thuận hậu chiến ở châu Âu như hệ thống Yalta-Potsdam, ban đầu được hình thành trong quá trình soạn thảo Hiến chương Liên Hợp Quốc, mà còn đối với hiệp ước hòa bình Versailles sau Thế chiến I (đáng chú ý là không có Nga).

Đây chắc chắn là "điều đáng suy nghĩ".