Cách phóng 144 tên lửa ERAM từ 12 máy bay F-16 cùng lúc

Kỳ vọng tăng cường năng lực tầm xa của Ukraine nhờ tên lửa hành trình phóng từ trên không mới của Mỹ, được phát triển theo chương trình ERAM đã đặt ra một số câu hỏi quan trọng.

Một trong số đó, liệu câu chuyện có lặp lại với các tên lửa ERAM tầm xa, như với đạn GLSDB, vốn tỏ ra bất lực trước tác chiến điện tử của Nga đã được trả lời.

Nhưng một câu hỏi khác: những tên lửa này, mà chúng ta đang nói đến là RAACM của CoAspire và Rusty Dagger của Zone 5 Technologies , có thể được phóng từ máy bay nào - câu trả lời nằm ở bên dưới.

Điều đáng chú ý là giấy phép mua vũ khí của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ (DSCA) ngay lập tức nêu rõ rằng "Ukraine sẽ không gặp khó khăn gì khi đưa những sản phẩm này vào lực lượng vũ trang của mình".

Ngoài ra giấy phép còn nêu rõ các giá treo sẽ được bao gồm trong tên lửa. Có lẽ đây là giá treo đặc biệt cho phép sử dụng vũ khí chính xác của Mỹ trên các máy bay MiG-29, Su-27 và Su-25 của Không quân Ukraine. Hơn nữa, CoAspire lưu ý rằng tên lửa RAACM của họ có thể được mang theo bởi bất kỳ máy bay nào có thể tích hợp bom JDAM.

Đồng thời không cần bộ chuyển đổi cho F-16 của Mỹ. Nhưng đối với Mirage 2000-5F của Pháp, đây lại là một vấn đề gây tranh cãi, bởi vì một mặt, những phiên bản máy bay này thực chất là máy bay chiến đấu thuần túy, mặt khác chúng đã được hiện đại hóa để tấn công mặt đất trước khi được gửi đến Ukraine.

Giá treo 3 quả đạn TER-9/A.

Nếu chúng ta đã bàn về phương tiện mang, tiếp theo cần trả lời câu hỏi máy bay chiến đấu có thể nâng được bao nhiêu quả đạn. Và câu trả lời đã có, bởi vì các tên lửa thuộc chương trình ERAM được chế tạo với cùng trọng lượng và kích thước - cùng loại với bom hàng không Mk 82 nặng 500 pound (227 kg).

Điều này nghĩa là, về mặt logic, số lượng bom Mk 82 mà máy bay có thể nâng được cũng chính là số lượng tên lửa ERAM.

Thông thường, máy bay Ukraine thời Liên Xô mang theo 2 bom JDAM-ER hoặc AASM Hammer, liên quan nhiều hơn đến các giá treo chuyển đổi và thùng nhiên liệu bổ sung. Tiêm kích F-16 sử dụng hai cặp giá treo bên trong để mang bom, nhưng những giá treo gần thân máy bay nhất thường cũng được trang bị thêm thùng nhiên liệu bổ sung.

Nhưng còn một lựa chọn khác khá thú vị, cho phép phóng đồng thời một số lượng lớn hàng không này mà không cần quá nhiều máy bay F-16. Lựa chọn này chính là TER-9/A - Giá phóng đa điểm ba điểm, cho phép mở rộng một điểm treo lên ba điểm và tận dụng tối đa hai cặp giá treo F-16 bên trong, được thiết kế cho tải trọng 4.500 pound và 3.500 pound.

Nhờ có giá phóng 3 quả đạn, một chiếc F-16 có thể nâng 12 bom Mk 82 cùng lúc và thậm chí cả những quả nặng hơn, vì giá đỡ này cho phép sử dụng tới 3 quả đạn có trọng lượng lên tới 1.000 pound mỗi quả.

Và do đó, với xác suất rất lớn, nếu trang bị cho F-16 những giá treo này, có thể phóng đồng thời tới 12 tên lửa ERAM. Và chỉ một phi đội 12 máy bay chiến đấu có thể "tung" 144 tên lửa như vậy trong một lần xuất kích, hoặc 72 tên lửa nếu mang thùng nhiên liệu ngoài.

Tiêm kích F-16 với giá phóng ba TER-9/A.

Đồng thời, xét đến khả năng phóng tên lửa ERAM ở tầm xa 400 km, có thể thực hiện từ ranh giới an toàn, không tiếp cận rìa trước của tiền tuyến phòng ngự.

Nếu kích thước của tên lửa ERAM vẫn không cho phép lắp đặt hoặc thả chúng từ TER-9/A, thì vẫn có một giá treo thông minh "song sinh" BRU-57/A. Nó cho phép đặt hai quả đạn ở khoảng cách đáng kể với nhau. Và như vậy, chúng ta sẽ nói về 48 hoặc 96 quả tên lửa từ 12 chiếc F-16.

Đồng thời cần lưu ý rằng sản lượng tên lửa hàng năm theo chương trình ERAM dự kiến là 1.000 quả mỗi năm, tương đương khoảng 83 tên lửa mỗi tháng. Tuy nhiên việc cung cấp sẽ do cả hai công ty đảm nhiệm và có khả năng mỗi doanh nghiệp đều có năng lực sản xuất tương đương.