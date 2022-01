Cách chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang Sùng Minh Sính

Ngày 15/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Sùng Minh Sính, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Ông Sùng Minh Sính với cương vị là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, mất đoàn kết nội bộ, một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật.

Vi phạm của ông Sùng Minh Sính đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan và cá nhân ông.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, kết quả kiểm điểm; căn cứ Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định:

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đối với ông Sùng Minh Sính.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã xem xét, biểu quyết đề nghị Tỉnh ủy thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính.

Ông Sính được xác định có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, vi phạm nghiêm trọng trong việc chỉ đạo, quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, gây thất thoát với số tiền lớn, làm phát sinh đơn tố cáo, gây mất đoàn kết nội bộ kéo dài.

Cũng liên quan đến sai phạm này, ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, ngày 8/1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với 2 bị can, nguyên là cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang .

Cụ thể gồm: bị can Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1975, trú tại tổ 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, nguyên Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh năm 1987, trú tại tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, nguyên là Kế toán Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Cả 2 bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Văn Chiến và bà Nguyễn Thị Hồng Vân đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang khai trừ Đảng.

Kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Cũng tại cuộc họp, sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy: Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động, quy chế, quy định của Đảng, Quy chế làm việc của Đảng đoàn. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác tổ chức - cán bộ; quản lý tài chính; quy hoạch, sắp xếp và quản lý các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Vi phạm của Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, uy tín của Đảng đoàn và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gây bức xúc trong cơ quan, tổ chức. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, kết quả kiểm điểm; căn cứ Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, Ban Bí thư quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.









https://soha.vn/cach-chuc-truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-ha-giang-sung-minh-sinh-20220115191939023.htm