Các trợ lý của Thủ tướng Netanyahu sắp bị truy tố

Bộ trưởng Tư pháp Israel Gali Baharav-Miara được cho là chuẩn bị đưa ra quyết định truy tố 2 trợ lý thân cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Vụ bê bối Qatargate bùng nổ vào đầu năm ngoái, khi kênh truyền hình Channel 12 của Israel tung ra một cuộc điều tra gây chấn động.

Kết quả điều tra cáo buộc các cố vấn thân cận nhất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được Qatar trả tiền để thúc đẩy lợi ích của Qatar trước các nhà chức trách an ninh và chính trị hàng đầu trong nước.

Cuộc điều tra liên quan đến Yisrael Einhorn, Ofer Golan, Jonatan Urich và Eli Feldstein, trong đó quan chức cuối cùng đã bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến đánh cắp và làm rò rỉ tài liệu mật trước khi chúng được công bố.

Urich và Feldstein đều bị bắt giữ và thẩm vấn hồi tháng 3 năm ngoái về những cáo buộc này, trong khi Einhorn, người đang cư trú tại Serbia, từ chối trở về nước.

Golan, người phát ngôn lâu năm của Thủ tướng Netanyahu, là người trụ lại lâu nhất trong số các quan chức bị cáo buộc. Người này chỉ rời khỏi vị trí của mình vào tháng 4 năm nay.

Ngày 11/8, truyền thông Israel đưa tin, Viện Kiểm sát dự kiến sẽ quyết định có tiếp tục truy tố Urich và Feldstein hay không.

Mặc dù cơ quan tình báo Mossad và Shin Bet vẫn chưa đệ trình đánh giá của họ về vụ việc, nhưng các quan chức giấu tên của Bộ Tư pháp nói, họ có "đủ bằng chứng" để buộc tội các nghi phạm về việc liên lạc với một thế lực nước ngoài.

Ngoài các phụ tá của ông Netanyahu, vụ việc này cũng có thể ảnh hưởng đến Giám đốc Mossad Roman Gofman, theo các báo cáo truyền thông.

Trước khi tiếp quản cơ quan này vào tháng 6 năm nay, Gofman từng là thư ký quân sự của Thủ tướng Netanyahu, và có thể vướng vào xung đột lợi ích do mối quan hệ thân thiết với các nghi phạm.

Các quan chức Bộ Tư pháp hiện đang cân nhắc xem liệu người đứng đầu cơ quan tình báo có nên bị cấm ký duyệt bản đánh giá sắp tới từ cơ quan của mình hay không.

Vụ bê bối Qatargate đã giáng một đòn mạnh vào uy tín của Thủ tướng Netanyahu, người vốn đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng trong hơn một thập kỷ qua.

Mối quan hệ giữa các phụ tá của ông Netanyahu và Chính phủ Qatar dường như đã tồn tại khá lâu.

Các quan chức bị cáo buộc đã giúp Qatar giành lại vị thế của mình ở vùng Vịnh ngay từ giữa cuộc khủng hoảng ngoại giao năm 2017-2021, cũng như xây dựng chiến lược để cải thiện danh tiếng trước thềm World Cup 2022.