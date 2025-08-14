Các quốc gia nào lắp máy khử rung tim ở nơi công cộng?

Nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai các chương trình máy khử rung tim ngoài tự động (AED) tại địa điểm công cộng, trong đó Mỹ và Nhật Bản là những nước dẫn đầu. Các nước khác cũng đang tích cực mở rộng lắp đặt AED bao gồm các quốc gia ở Châu Âu, trong đó ưu tiên lắp đặt máy tại các cơ sở thể thao và trung tâm giao thông.

Các quốc gia lắp AED ở nơi công cộng

Mỹ và châu Âu

Mỹ là quốc gia triển khai AED nhiều nhất trên toàn cầu, nhiều tiểu bang có luật ban hành về việc hỗ trợ khử rung tim tại nơi công cộng. Nhiều nước châu Âu cũng áp dụng tương tự.

Các quốc gia này ban hành luật yêu cầu lắp đặt máy khử rung tim tự động (AED) tại các khu vực công cộng, được gọi là “luật cho phép”. Tại Mỹ, 60% bang bắt buộc các cơ sở y tế phải có AED, so với mức 8% tại các tỉnh bang của Canada và khoảng 22% ở các quốc gia khác. Ngoài ra, 52% địa phương tại Mỹ cũng quy định bắt buộc lắp AED ở cơ sở giáo dục.

Các địa điểm công cộng có yêu cầu lắp AED rất đa dạng giữa các quốc gia, gồm: nhà hàng và quán bar ở vùng núi cao (Pháp), tòa nhà văn phòng (một số bang của Mỹ), chung cư (bang Colorado, Georgia), cơ quan nhà nước, trạm cứu hỏa, đồn cảnh sát, phương tiện của lực lượng an ninh, cơ sở thể thao, hồ bơi, ga tàu và bến xe, sân bay, máy bay, tàu thuyền, sân golf, bãi tắm, khu trượt tuyết, sở thú, mỏ khai thác, sòng bạc, trại giam, công trình hải quân và công viên.

Một số nơi còn có yêu cầu cụ thể hơn, như AED phải nằm trong phạm vi tiếp cận 3–6 phút, khoảng cách trung bình giữa các AED là 500 m hoặc dưới 60 m, lắp bắt buộc tại doanh nghiệp có từ 15–100 nhân viên tùy quy định, trung tâm thể thao sức chứa trên 300 người, trung tâm thương mại hoặc địa điểm công cộng chứa hơn 50–300 người, chung cư trên 200 cư dân, hoặc trường học có hơn 250 học sinh.

Nhật Bản

AED lắp trong máy bán nước tự động tại Nhật Bản.

Đây là quốc gia có số lượng máy khử rung tim tự động (AED) cao thứ hai thế giới. Vào thập niên 1990, chính phủ Nhật nhận thấy tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ngừng tim đột ngột (SCA) chỉ dưới 3% và quyết định can thiệp.

Tháng 7/2004, luật mới được thông qua, cho phép bất kỳ người qua đường nào, dù chưa qua đào tạo, cũng có thể sử dụng AED. Quy định này thúc đẩy mạnh mẽ việc lắp đặt AED trên khắp đất nước.

Nhật Bản rất nghiêm túc trong việc giải quyết vấn đề SCA ngay từ giai đoạn đầu. AED có thể được tìm thấy ở nhiều nơi công cộng, thậm chí trong cả máy bán hàng tự động, đặc biệt phổ biến tại những khu vực đông dân cư.

Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành quốc gia khỏe mạnh về tim mạch và đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp cận AED khi cần.

Hàn Quốc

Hàn Quốc có chương trình khử rung tim công cộng, lắp đặt AED ở những khu vực bắt buộc. Theo số liệu năm 2022, chính phủ Hàn Quốc yêu cầu lắp đặt máy khử rung tim tự động (AED) tại các khu nhà ở công cộng có hơn 500 hộ gia đình, ga tàu điện ngầm, nhà ga hành khách, sòng bạc, trường đua ngựa, nhà tù, sân vận động có hơn 5.000 chỗ ngồi và các tòa nhà chính phủ.

Các máy AED này phải được đăng ký với chính phủ và tình trạng bảo trì thiết bị phải được báo cáo hàng năm. Hơn nữa, các máy AED này có người quản lý được phân công bảo trì thiết bị. Một số máy AED được lắp đặt tại những nơi khác ngoài địa điểm lắp đặt bắt buộc vẫn phải đăng ký nhưng không cần báo cáo tình trạng bảo trì hoặc chỉ định người quản lý bảo trì.

Nhiều quốc gia trên thế giới lắp AED tại nơi công cộng.

Trung Quốc

Một số thành phố lớn ở Trung Quốc cũng đã được triển khai lắp AED.

Tại Thâm Quyến, một trung tâm công nghệ thuộc tỉnh Quảng Đông, hơn 3.500 máy AED do chính phủ mua được triển khai tính đến cuối tháng 8/2021. Trong khi đó, tại Thượng Hải số lượng máy AED công cộng vượt quá 1.600 trong cùng năm.

Ở Bắc Kinh, các tủ chứa máy AED và các loại thuốc cấp cứu khác xuất hiện tại các nhà ga dọc theo bốn tuyến tàu điện ngầm. Chính quyền cam kết sẽ phủ sóng toàn bộ các nhà ga đường sắt tại thủ đô Trung Quốc.

Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đã trở thành thành phố đầu tiên của Trung Quốc ban hành luật về việc phổ biến máy AED. Theo một quy định được ban hành, ngoài các sân bay và ga tàu điện ngầm, máy AED cũng phải được trang bị trên các phương tiện và tàu thuyền của lực lượng thực thi pháp luật để đảm bảo "tính cơ động" của chúng trong thành phố.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), từ năm 2011, người dân được khuyến khích sử dụng máy khử rung tim tự động (AED). Đến năm 2013, Đài Loan thông qua bản sửa đổi Đạo luật Dịch vụ Y tế Khẩn cấp, yêu cầu lắp đặt AED tại các khu vực bắt buộc. Luật này cũng quy định miễn trừ trách nhiệm hình sự và dân sự cho những người nỗ lực cứu người bằng AED nhưng không thành công.

Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan yêu cầu tất cả AED lắp đặt tại nơi công cộng phải được đăng ký, kèm theo ký hiệu và hướng dẫn vận hành thống nhất. Mọi trường hợp sử dụng AED đều phải được ghi lại và báo cáo về Cơ quan Y tế và Phúc lợi.

AED đã được triển khai tại nhiều địa điểm như trường học, sân bay, nhà ga, đường sắt cao tốc, điểm du lịch, cơ sở giải trí lớn, phương tiện vận tải đường dài, khu vực tập trung đông người, trung tâm mua sắm, chợ lớn, khách sạn và suối nước nóng. Tính đến tháng 11/2017, có tổng cộng 8.334 AED được lắp đặt tại Đài Loan, và vị trí của chúng có thể được tra cứu trực tuyến.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai AED

Việc ban hành luật cho phép và khuyến khích mọi người sử dụng AED là yếu tố rất quan trọng. Cùng với đó là các chương trình đào tạo và chiến dịch tuyên truyền giúp người dân biết cách sử dụng AED và tự tin khi thực hiện thao tác.

Bên cạnh đó, việc bố trí AED tại những vị trí chiến lược như khu vực đông người qua lại hoặc những điểm dễ xảy ra ngừng tim sẽ làm tăng hiệu quả cứu người. Cuối cùng, cần thực hiện bảo trì định kỳ và bảo đảm AED luôn sẵn sàng 24/7 để duy trì độ tin cậy và khả năng sử dụng.

