Các đội bóng đại gia cạn tiền, tuyển Trung Quốc mất nhiều “ông Tây” đắt giá để nhập tịch

Do khó khăn của dịch Covid-19, không ít "đại gia" tại Chinese Super League phải cắt giảm ngân sách bằng việc thanh lý những ngoại binh. Trường hợp mới đây nhất chính là việc CLB Shandong Taishan đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Gerdes.



Theo tờ The First (Trung Quốc), việc Gerdes rời khỏi China Super League là điều vô cùng đáng tiếc: "Trước đây, Gerdes từng thổ lộ sẵn sàng nhập tịch và thi đấu cho tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, hy vọng đó lại biến mất.



Trình độ của Gerdes không phải bàn cãi. Anh ta được định giá lên tới 7,5 triệu euro, con số đứng thứ 3 tại Chinese Super League, sau Oscar và Bacambu. Tuy nhiên khi các đội bóng cạn tiền, thì Gerdes chỉ là 1 trong 14 ngôi sao phải ra đi chỉ trong vòng 6 tháng trở lại đây.

Gerdes từng là một ngôi sao lớn của Chinese Super League.

Gerdes năm nay mới 24 tuổi. Anh ấy đến với China Super League từ Hè năm 2018, tức chỉ còn hơn 1 năm nữa sẽ đủ điều kiện nhập tịch Trung Quốc. Nhưng rồi số phận của cầu thủ này lại như những ngoại binh khác như Paulinho, Talisca, Teixeira, Edel, Hulk, Anatovich, Vieira, Ogu Stowe, Fernando…"

Tờ The First cung cấp thêm thông tin về bến đỗ mới của Gerdes: "Sau khi chấm dứt hợp đồng với Shandong Taishan, Gerdes sẽ gia nhập Corinthians (Brazil). Trong 3 năm khoác áo Shandong Taishan, tiền đạo này đã ghi được 27 bàn sau 52 trận ra sân".

Không chỉ tiếc nuối trường hợp của Gerdes, tờ The First còn nhắc đến việc tuyển Trung Quốc hụt mất cơ hội nhập tịch ngôi sao Alex Teixeira. Chân sút 31 tuổi này trở thành cầu thủ tự do khi CLB Jiangsu Suning giải thể, do vậy anh quyết định tìm bến đỗ mới ở CLB Thổ Nhĩ Kỳ - Besiktas.

Điều đó khiến cho Teixeira không còn đủ điều kiện để nhập tịch. Theo quy định của FIFA, cầu thủ muốn khoác áo một ĐTQG khoác ngoài quốc tịch ban đầu cần "sống ít nhất 5 năm liền kể từ khi đủ 18 tuổi trên lãnh thổ LĐBĐ quốc gia liên quan".

Teixeira được đánh giá nằm trong số các cầu thủ ngoại xuất sắc nhất lịch sử Chinese Super League. Đích thân Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc - ông Chen Xuyuan từng nhắc đến chuyện nhập tịch cho chân sút này.