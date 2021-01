Ca sĩ từng có cuộc tình sâu đậm năm 19 tuổi với đại gia Hà Dũng giờ ra sao?

Quách An An sinh năm 1982, tại TP.HCM và từng hoạt động trong làng giải trí với nhiều vai trò khác nhau. Với cương vị của một ca sĩ, cô từng ra mắt loạt album, ca khúc mang phong cách trẻ trung và hiện đại.

Riêng với con đường diễn xuất, Quách An An gây chú ý khi đảm nhận nhân vật quan trọng, có cảnh nóng táo bạo trong những bộ phim gây bàn tán một thời như: Chuông reo là bắn, Trung úy...

Quách An An từng là người đẹp gây nhiều chú ý ở làng giải trí trong nước.

Đặc biệt mỗi khi xuất hiện trước đám đông, người đẹp 8x thường xuyên lựa chọn mặc những bộ đồ xuyên thấu và hút mắt. Cô cũng ưa thích thực hiện những bộ ảnh sexy đồng thời thể hiện rõ sự tự tin, cá tính trong mọi phát ngôn.

Về đời tư, Quách An An từng có cuộc tình sâu đậm với doanh nhân kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Hà Dũng. Cả hai quen biết và hẹn hò lúc cô mới tròn 19 tuổi.

Tuy có cuộc tình lệch đến 30 tuổi lúc còn khá trẻ, song Quách An An không giấu giếm chuyện tình cảm. Cô còn thẳng thắn chia sẻ rằng, rất nhiều người lầm tưởng cô yêu Hà Dũng để tiến thân vì vị đại gia này đã nâng đỡ cho rất nhiều tài năng trẻ.

Song Quách An An chỉ bắt đầu theo đuổi đam mê nghệ thuật khi cuộc tình này đã kết thúc. Nhận xét về Hà Dũng, cô nhìn nhận bạn trai một thời là người lãng mạn, tâm lý và rất đào hoa.

Quách An An còn ấn tượng ở người đàn ông này bởi đầu óc thông minh, nhạy bén trong kinh doanh và sống có đạo đức. Nhưng chính vì việc quá đào hoa và dễ rung cảm trước những "bóng hồng", Quách An An đã chọn cách làm bạn với Hà Dũng.

Sau khi chia tay, cặp đôi một thời vẫn rất vui vẻ khi gặp lại nhau trong các sự kiện và cũng dành cho nhau những lời tốt đẹp khi chia sẻ với truyền thông.

Từ cuối năm 2010, Quách An An bắt đầu nghỉ hát và chỉ duy trì công việc diễn xuất trong một vài dự án phù hợp. Khoảng thời gian sau này, cô chuyển hẳn sang Mỹ để hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ẩm thực.

Cô cũng có cuộc tình gây bàn tán với doanh nhân kiêm nhạc sĩ Hà Dũng.

Chỉ khi nào rảnh rỗi, cô mới trở về Việt Nam và tham gia các sự kiện của bạn bè thân thiết. Năm 2019, lần hiếm hoi cô tái xuất với việc tham gia phim truyền hình "Cái giá của danh vọng". Nhưng việc trở lại này chỉ do cô có mối quan hệ thân tình với nhà sản xuất kiêm biên kịch.

Hiện tại, Quách An An không còn mặn mà với hoạt động trong showbiz. Bước vào độ tuổi U40, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung nhưng chọn cho mình một cuộc sống kín tiếng, không chồng con ở trời Tây.

Có thời gian, Quách An An thường xuyên thực hiện những bộ ảnh hút mắt.