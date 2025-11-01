HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ca sĩ Siu Black được xuất viện

Hoàng Thanh |

Ca sĩ Siu Black đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện sau 5 ngày chữa trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Ngày 1-11, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết ca sĩ Siu Black đã hồi phục sức khỏe, được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Bác sĩ CKII Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết khi nhập viện, ca sĩ Siu Black mắc nhiều bệnh nền trong tình trạng nặng. Các bác sĩ đã thăm khám, chẩn đoán và điều trị tích cực cho bà theo phác đồ phù hợp.

Ca sĩ Siu Black được xuất viện- Ảnh 1.

Ca sĩ Siu Black tươi tắn sau 5 ngày điều trị và được xuất viện

Trong suốt thời gian nằm viện, sức khỏe của nữ ca sĩ này được theo dõi sát sao. Bà nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế. 

Khi xuất viện, ca sĩ Siu Black và gia đình bày tỏ sự hài lòng và biết ơn đối với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Bà cho biết những ngày bị bệnh tật dày vò, nhờ sự điều trị tích cực, tận tâm, chuyên nghiệp và gần gũi của đội ngũ y bác sĩ nên bệnh tình đã phục hồi nhanh chóng hơn mong đợi.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết  không chỉ những người nổi tiếng như ca sĩ Siu Blacl mà tất cả bệnh nhân khi vào bệnh viện này đều được đội ngũ y bác sĩ tận tình chữa trị. Bệnh viện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Tình trạng của Siu Black trước khi nhập viện cấp cứu
