Cà phê đường tàu Khâm Thiên: Kiểm tra buổi sáng, buổi chiều khách đã ngồi kín, háo hức chờ nhặt nắp chai cán bẹp
Hoàn Như
Ghi nhận vào chiều ngày 3/2, du khách trong và ngoài nước vẫn đi lại, chụp ảnh, quay video và ngồi uống nước ngay trong khu vực hành lang an toàn đường sắt khu vực cà phê đường tàu phố Khâm Thiên (Hà Nội).
