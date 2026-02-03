HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cà phê đường tàu Khâm Thiên: Kiểm tra buổi sáng, buổi chiều khách đã ngồi kín, háo hức chờ nhặt nắp chai cán bẹp

Hoàn Như |

Ghi nhận vào chiều ngày 3/2, du khách trong và ngoài nước vẫn đi lại, chụp ảnh, quay video và ngồi uống nước ngay trong khu vực hành lang an toàn đường sắt khu vực cà phê đường tàu phố Khâm Thiên (Hà Nội).

Sáng ngày 3/2, tại khu vực cà phê đường tàu phố Khâm Thiên (Hà Nội) diễn ra hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, nhằm hạn chế tình trạng du khách và các hàng quán tụ tập sát đường ray, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều cùng ngày, tại khu vực cà phê đường tàu đoạn Khâm Thiên - Lê Duẩn, tình trạng đông đúc, lộn xộn tiếp tục xuất hiện

Nhiều hành khách đặt nắp chai lên đường ray để tàu chạy qua cán dẹt và coi nó như một kỷ niệm trong chuyến du lịch tại Việt Nam

Nhiều quán cà phê bày đặt bàn ghế sát đường ray để phục vụ khách

Đáng chú ý, khi đoàn tàu chạy qua, khoảng cách giữa tàu và hàng ghế nơi du khách ngồi chỉ còn vài chục centimet. Thay vì di chuyển ra xa để đảm bảo an toàn, nhiều người vẫn cố đưa điện thoại sát thân tàu để ghi lại hình ảnh, quay video khi tàu đi qua, coi đây như một “trải nghiệm đáng nhớ”

Du khách trong và ngoài nước vẫn đi lại, chụp ảnh, quay video và ngồi uống nước ngay trong khu vực hành lang an toàn đường sắt

Việc các quán cà phê bày bàn ghế sát đường ray, cùng với việc du khách tập trung đông người trong thời điểm tàu chạy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Chỉ cần một sơ suất nhỏ, nguy cơ vấp ngã xuống đường ray hoặc tàu va quệt vào bàn ghế, con người hoàn toàn có thể xảy ra

