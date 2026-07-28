Cả nước có 36 cơ sở giáo dục ĐH tổ chức đào tạo Y: Một nửa là trường tư thục

Thị trường đào tạo y khoa tại Việt Nam thời gian gần đây khá sôi động, đa dạng với sự tham gia tới 50% số lượng trường tư thục. Trường ĐH tư thục đầu tiên đào tạo y khoa là Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có khoảng 36 trường đào tạo y khoa. Trong đó có khoảng 18 trường công lập, còn lại là ngoài công lập.

Tính riêng các trường chuyên đào tạo khối ngành sức khỏe, thống kê có khoảng 18 trường, còn lại là các trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có ngành y. Cụ thể như sau:

Danh sách các trường đào tạo y khoa tại Việt Nam - Ảnh AI

Có thể thấy, thị trường đào tạo y khoa tại Việt Nam thời gian gần đây khá sôi động, đa dạng với sự tham gia tới 50% số lượng trường tư thục. Trường ĐH tư thục đầu tiên đào tạo y khoa là Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Sau đó, hàng loạt trường đăng kí mở ngành đào tạo như Trường ĐH Phenikaa, Trường ĐH Đại Nam, Trường ĐH Hòa Bình, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tân Tạo, Trường ĐH Vinuni…

Các yêu cầu, điều kiện để mở ngành đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại thông tư số 12 của Bộ GD&ĐT và thông tư 02 có tính đến đặc thù so với các ngành khác.

Đối với các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo ngành theo quy định của Chính phủ.

Điểm sàn ngành Y khoa 2026 tại các trường trực thuộc Bộ Y tế

Tính đến ngày 25/7, theo báo Sức khỏe & Đời sống thống kê, dẫn đầu cả nước về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với ngành Y khoa là Trường Đại học Y Hà Nộ i. Hội đồng tuyển sinh nhà trường ấn định mức điểm sàn 24 điểm. Mức điểm này áp dụng chung cho cả trụ sở chính tại Hà Nội và Phân hiệu Thanh Hóa, tính trên tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên. Quy định này thể hiện sự đồng bộ về tiêu chuẩn đào tạo giữa các cơ sở, thu hút lượng lớn thí sinh đạt thành tích học tập xuất sắc đăng ký.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp - Ảnh: Fanpage nhà trường

Tại khu vực phía Nam, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y khoa là 23 điểm. Mức điểm này cho thấy sự ổn định về chuẩn đầu vào của một trong những trung tâm đào tạo y khoa trọng điểm tuyến cuối tại khu vực phía Nam.

Trong khi đó, các trường đại học y dược trực thuộc Bộ Y tế khu vực phía Bắc và miền Trung đồng loạt ghi nhận mức điểm sàn cho ngành Y khoa ở ngưỡng 22 điểm. Cụ thể, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, mức điểm 22 được áp dụng nhằm lựa chọn nguồn nhân lực y tế có nền tảng kiến thức vững chắc phục vụ cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng , mốc 22 điểm được xác định cho ngành Y khoa (song hành cùng ngành Răng - Hàm - Mặt), phù hợp với yêu cầu đào tạo nhân lực y tế của vùng duyên hải.

Đối với Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, bên cạnh thế mạnh về y học cổ truyền, hệ đào tạo bác sĩ Y khoa (y học hiện đại) của đơn vị này cũng duy trì mức điểm sàn 22 điểm, thể hiện định hướng đào tạo nhân lực y tế gắn kết giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.

Bên cạnh đó, tại khu vực Tây Nam Bộ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế trọng điểm của vùng cũng ấn định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành Y khoa ở mức 22 điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới y tế địa phương.

Nhìn chung, mặt bằng điểm sàn năm 2026 của ngành Y khoa tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Y tế dao động từ 22 đến 24 điểm, phản ánh chuẩn đầu vào phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nhân lực y tế.