Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người, hạ tầng và sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Theo thống kê sơ bộ của Thái Nguyên, tính đến hết ngày 7/10, mưa lũ khiến 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương. Nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.

Trước tình hình đó, đã có rất nhiều cơ quan, tổ chức, các đoàn cứu trợ từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã nhanh chóng vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ cứu trợ... về các khu vực bị thiệt hại nặng nề. Trên khắp các trang mạng xã hội cũng không ngừng phát đi những lời kêu gọi ủng hộ cho bà con nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Rất nhiều người đã tập trung tại khu vực trung tâm Thái Nguyên nhận lương thực được hỗ trợ (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Những chiếc thuyền cứu hộ đã sẵn sàng (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Mì gói, sữa và những lương thực khác được gửi đến bà con vùng lũ (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Nhiều địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn nhiều địa phương rơi vào tình trạng ngập sâu (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Từ những chiếc cano, xuồng máy lần lượt rời bến thuyền Chùa Hương sẵn sàng mang theo áo phao, nhu yếu phẩm; đến những đoàn cứu hộ từ nơi xa như Hà Tĩnh hay Đắk Lắk... Tất cả đang hướng về Thái Nguyên cũng như các tỉnh thành khác chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ với tất cả tấm lòng chân thành của đồng bào cả nước.

Sáng 8/10, chùa Hương (xã Hương Sơn, Hà Nội) phát đi thông báo về việc các đội đò, thuyền cùng người lái giàu kinh nghiệm của chùa sẵn sàng tham gia vận chuyển, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời, và tiếp tế hàng hóa theo yêu cầu của các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão

Xe chở áo phao từ Hà Nội

Từ Đắk Lắk

Clip: Các đoàn xe cứu hộ tiến về Thái Nguyên trong đêm (Nguồn: Thái Nguyên Online)

Ngập tràn những bài đăng khắp các trang mạng xã hội về việc sẵn sàng ủng hộ bà con về vật chất

Nhiều fanpage cũng kêu gọi ủng hộ cho bà con Thái Nguyên thông qua số tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, những ngày từ 5-7/10, hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng ở Thái Nguyên. Chính quyền tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ, góp phần sớm ổn định đời sống cho người dân vùng thiên tai. Mọi hoạt động cứu trợ ưu tiên thực hiện trực tiếp tại các địa bàn, khu dân cư bị thiệt hại.

Thông tin ủng hộ: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận đóng góp cho Quỹ Cứu trợ tỉnh từ ngày 7/10/2025 đến 4/1/2026. Người ủng hộ chuyển khoản vào số tài khoản 8501666699999 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Nam Thái Nguyên, với nội dung "Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ".