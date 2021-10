Cà Mau xác nhận đã tiêu hủy đàn chó của đôi vợ chồng chở xe máy về quê

Khuya 9/10, cộng đồng mạng chia sẻ "chóng mặt" thông tin về 15 chú chó ở Cà Mau bị tiêu hủy. Đây là những cún cưng cùng một gia đình đi xe máy từ Long An về Cà Mau, từng gây "sốt" mạng xã hội bởi clip đáng yêu, dễ thương được đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua.

Được biết, vụ việc lan truyền từ một đoạn ghi âm do chính chủ nhân của những chú cún này chia sẻ với các mạnh thường quân, khi được hỏi thăm. Do chủ nhân các chú cún là F0 nên phải cách ly điều trị, còn các chú cún đã bị xử lý theo cách tiêu hủy để đề phòng lây lan dịch bệnh.

Tối 9/10, trao đổi với PV báo Dân việt, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết: "Trao đổi qua Zalo, thấy anh em báo là đã tiêu hủy. Chúng tôi đang yêu cầu địa phương rà soát, báo cáo về các quy định, quy trình thực hiện ra sao...".

Sáng 10/10, một lãnh đạo ngành y tế huyện Trần Văn Thời xác nhận trên báo Thanh niên, số chó của gia đình ông Hùng đã tiêu hủy và đang làm báo cáo nhanh cho cấp trên.



Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 8/10, vợ chồng ông Hùng cùng vợ chồng người em vợ từ Long An về Cà Mau. Trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, ông Hùng thông tin quê quán của ông ở Bình Dương nhưng đi làm hồ ở Long An. Do dịch bệnh nên phải nghỉ việc, vợ chồng ông dắt díu nhau về quê của người em để tránh dịch.

"Khi về Cà Mau, 2 gia đình có mang theo 15 con chó (4 chó lớn và 11 chó con), nhưng về tới chốt kiểm soát dịch của tỉnh Cà Mau thì gia đình ông Hùng cho 2 con chó con. Còn gia đình người em đi cùng cũng mang theo 3 con chó và 1 con mèo nhưng tất cả bị tiêu hủy hết", ông Hùng kể.

Ông Hùng cũng cho biết, một ngày ông làm thuê được 250.000 đồng, ông dành hơn 100.000 đồng mua thức ăn cho chó. "Mấy con lớn ăn nhiều thôi, còn mấy con nhỏ ăn ít. Vợ chồng tôi thương chúng như con vậy, đêm về đang cách ly ở xã Khánh Hưng tụi nó còn nằm trước cửa phòng tôi ngủ", ông Hùng ngậm ngùi chia sẻ.