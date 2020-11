CA huyện khoe súng làm đạn lạc khiến nam sinh ĐH Giao thông tử vong có thể đối mặt án phạt nào?

Tối 3/11, trao đổi với PV, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Công an Hà Nội đã tước quân tịch đối với Nguyễn Xuân Tính (29 tuổi), là cán bộ công tác tại Công an huyện Phúc Thọ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ việc sử dụng súng gây chết người.



Tướng Xô cho biết, theo báo cáo từ Công an Hà Nội, Tính trong lúc khoe súng cùng nhóm bạn tại quán nước đã vô tình bóp cò khiến viên đạn găm trúng nam sinh viên Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - N. Đ. A. (21 tuổi, quê ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Hậu quả vụ việc khiến Đ. A. tử vong trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) nêu quan điểm, đây là một vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội bởi nạn nhân đã thiệt mạng.

Theo luật sư, cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi nổ súng của trung úy công an trong trường hợp này là "cố ý" hay "vô ý", từ đó đưa ra kết luận và áp dụng hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

"Cơ điều tra sẽ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nhân chứng và thu thập các dấu vết để lại, thu giữ khẩu súng để tiến hành giám định. Đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa người nổ súng với nạn nhân xem có mâu thuẫn, thù oán gì không", luật sư Cường phân tích.

Trong trường hợp hai người không biết nhau hoặc có biết nhau nhưng không có thù oán, mâu thuẫn với nhau, không chứng minh được động cơ mục đích muốn giết người thì sẽ xác định hành vi nổ súng dẫn đến chết người của trung úy công an là lỗi "vô ý".

Hiện trường nơi nạn nhân bị đạn găm trúng tử vong.

Nếu xác định là lỗi "vô ý làm chết người", cán bộ công an sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "vô ý làm chết người" theo quy định tại khoản 1, điều 128, Bộ luật hình sự 2015, hình phạt có thể lên đến 5 năm tù.

Ngoài ra, theo luật sư Cường, cơ quan điều tra cần phải giám định khẩu súng của cán bộ công an để xác định tính năng, tác dụng, khả năng sát thương của khẩu súng có tương tự vũ khí quân dụng, có được phép sử dụng và có đăng ký sử dụng hay không?

Nếu có căn cứ cho thấy trung úy công an đã sử dụng khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm một tội danh khác là "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trường hợp kết quả giám định cho thấy, khẩu súng là súng săn, súng thể thao, tính năng tác dụng không tương tự vũ khí quân dụng và không có đăng ký sử dụng, sẽ xử phạt hành chính về hành vi "sử dụng trái phép vũ khí".

Luật sư Cường phân tích thêm, ngoài trách nhiệm hình sự trong vụ án, cán bộ công an còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, mức bồi thường thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, chi phí mai táng, tiền tổn thất về tinh thần..... Mức bồi thường thiệt hại này sẽ do hai bên thỏa gia đình thỏa thuận. Nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung, tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.