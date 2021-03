Ca cứu bệnh nhân đột quỵ bên cửa "tử thần": "Bệnh nó quái ác lắm, đến bất ngờ lắm!"

Ông L được gia đình đưa vào nhập viện trong tình trạng tê nửa người, đau đầu dữ dội. Người bệnh được chỉ định chụp MRI sọ não. Kết quả chụp cho thấy hình ảnh nhồi máu não cấp tính đa ổ ở thùy trán phải và cạnh sừng trán não thất bên phải. Túi phình mạch não khổng lồ ở động mạch thông trước.



Người bệnh được đưa đến phòng can thiệp mạch để tiến hành can thiệp nút tắc khối phình mạch não. Kíp can thiệp dùng ống thông nhỏ đi qua động mạch đùi lên não, đến vị trí túi phình tiến hành thả 06 vòng xoắn kim loại (coil) để nút tắc hoàn toàn túi phình. Sau can thiệp các mạch máu não lưu thông tốt.

Người bệnh phục hồi nhanh chóng và được xuất viện 2 ngày sau can thiệp.

Ông L xúc động nói: "Bệnh nó quái ác vô cùng, đến bất ngờ lắm, đầu đau dữ dội mà nửa thân thì tê liệt mất rồi. Ngày hôm đó, nếu như không có các bác sĩ kịp thời can thiệp mạch não để cứu sống tôi thì có lẽ giờ này tôi đã ở nơi suối vàng rồi".

Trường hợp bệnh nhân Lê Văn S (58 tuổi) có tiền sử lạm dụng rượu, được gia đình đưa vào viện vì đau đầu dữ dội, chóng mặt và nôn nhiều. Khi nhập viện, người bệnh được chỉ định chụp cắt lớp vi tính mạch máu não, kết quả cho thấy hình ảnh túi phình động mạch não giữa phải vỡ gây chảy máu khoang dưới nhện.

Tương tự như trường hợp người bệnh L, người bệnh S được các bác sĩ thực hiện kỹ thuật can thiệp nút tắc túi phình mạch não bằng vòng xoắn kim loại.

Dưới hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA, các bác sĩ đã đưa dụng cụ đi qua động mạch đùi lên não, đến vị trí túi phình tiến hành thả 04 coil nút tắc hoàn toàn túi phình động mạch não, bảo tồn hoàn toàn dòng chảy cách nhánh mạch lành. Sau can thiệp, người bệnh hồi phục tốt và nhanh chóng được xuất viện sau 2 ngày.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết, việc triển khai thành công và làm chủ kỹ thuật nút túi phình mạch não bằng vòng xoắn kim loại (coil) đã khắc phục hạn chế các phương pháp điều trị khác. Bệnh viện đã ngày càng hoàn thiện các kỹ thuật ít xâm lấn trong thần kinh sọ não nhằm mang lại kết quả điều trị an toàn và hiệu quả nhất cho người bệnh.

Phình động mạch não là tình trạng một đoạn mạch bị phình to hoặc căng phồng lên, thường xảy ra tại nơi thành mạch yếu, chịu nhiều áp lực mạnh.

Đây là bệnh lý vô cùng nghiêm trọng, để lại nhiều biến chứng nguy hiểm bởi bệnh diễn biến âm thầm, không có triệu chứng báo trước rõ ràng cho đến khi khối phình lớn gây rối loạn dòng chảy, có thể hình thành cục máu đông, làm tắc mạch não hoặc trường hợp nguy hiểm hơn là bị vỡ gây chảy máu não dẫn tới tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.