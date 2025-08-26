Cá có 3 bộ phận cần thận trọng khi ăn vì tiềm ẩn ký sinh trùng, kim loại nặng

Cá từ lâu đã được xem là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều đạm tốt, omega-3 và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Trương Ngữ Hy (Đài Loan, Trung Quốc), không phải bộ phận nào của cá cũng an toàn để ăn. Một số vị trí như da cá, đầu cá và nội tạng cá có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, từ kim loại nặng cho tới ký sinh trùng.

Da cá, đầu cá, nội tạng cá: giàu dưỡng chất nhưng ẩn chứa rủi ro

Chuyên gia cho biết, da cá tuy chứa nhiều collagen và axit béo không bão hòa, song đây cũng là nơi tích tụ kim loại nặng nhiều nhất, đặc biệt ở các loài cá biển lớn như cá ngừ hay cá kiếm.

Đầu cá cũng giàu DHA, EPA và chất keo, nhưng khu vực mang cá lại dễ tồn dư độc tố và ký sinh trùng nếu không làm sạch kỹ.

Riêng nội tạng cá được khuyến cáo hạn chế ăn bởi giá trị dinh dưỡng không cao nhưng lại là nơi tập trung nhiều độc tố, kim loại nặng và ký sinh trùng nhất.

5 loại cá và cách chế biến cần hết sức chú ý

Ngoài bộ phận của cá, chuyên gia cũng chỉ ra 5 nhóm cá và phương pháp chế biến có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe:

- Các loài cá lớn săn mồi như cá kiếm, cá ngừ, cá mập: dễ tích tụ thủy ngân, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên tránh.

- Cá biển sâu: giàu omega-3 nhưng có nguy cơ nhiễm kim loại nặng, nên chọn loại cá nhỏ và rõ nguồn gốc.

- Cá chiên ngập dầu: dễ sinh ra chất béo chuyển hóa (trans fat), làm tăng nguy cơ tim mạch, béo phì.

- Các món cá nấu đậm vị như cá kho, cá sốt chua ngọt: hàm lượng natri cao, dễ gây phù nề và tăng huyết áp.

- Cá sống, sashimi: tiềm ẩn ký sinh trùng và vi khuẩn, không phù hợp với người có sức đề kháng yếu, phụ nữ mang thai và trẻ em.

Nguyên tắc “ăn cá an toàn”

Để giảm nguy cơ, chuyên gia đưa ra một số mẹo đơn giản. Ví dụ, khi chế biến cá hồi, nếu bỏ da trước khi chiên có thể giảm được khoảng 40% lượng kim loại nặng; nếu bỏ da sau khi chiên thì chỉ giảm được 20%. Người dân cũng được khuyên ưu tiên chọn cá nhỏ như cá thu đao, cá bạc má, cá nục… vì vòng đời ngắn, ít tích tụ độc tố. Khi nấu canh cá, nên trụng sơ cá trước để loại bỏ tạp chất và mùi tanh.

Các chuyên gia nhấn mạnh ăn cá rất tốt nhưng cần hiểu rõ đặc tính từng loại và cách chế biến phù hợp. Nếu không, món ăn vốn được coi là bổ dưỡng lại có thể trở thành “cửa ngõ” đưa ký sinh trùng và kim loại nặng vào cơ thể.

Nguồn và ảnh: HK01