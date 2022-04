CA Bình Dương xác minh clip hành hung phụ nữ, đe dọa 'tao là công an' vì chuyện đỗ xe

Tối 12/4, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết ông đã nắm được sự việc trên mạng xuất hiện clip một cán bộ công an tỉnh này bị tố cáo hành phụ nữ khi nhắc nhở đỗ xe chắn lối đi. Ông đã giao cho các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ.

Theo xác minh của PV Vietnamnet, người tấn công người phụ nữ trong clip là Đội phó thuộc Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Bình Dương



Lãnh đạo PC06 Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện đang họp, có kết quả sẽ thông tin chính thức. “Cán bộ công an này làm ở bộ phận hồ sơ của PC06, trước mắt chúng tôi đang yêu cầu người này làm tường trình báo cáo sự việc, sau khi có kết quả xác minh sẽ xử lý theo quy định”, lãnh đạo PC06 cho Zing News hay.



Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng 1 video ghi lại cảnh xô xát của một nhóm người gồm cả nam và nữ, trong đó có một người đàn ông được cho là đang công tác tại PC06.

Nạn nhân trong vụ việc được cho là bà N.T đã viết trên trang cá nhân tố cáo việc bị hành hung vào lúc 16h ngày 11/4 trên đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, thành phố Thuận An.

Tuổi Trẻ đưa tin, khi bà T. về nhà mẹ ruột thì thấy trong con hẻm có hai xe hơi đậu chiếm lối đi nên có lên tiếng nhắc nhở thì bỗng nhiên bị nhóm người của chủ xe hành hung, giữ tay, giật cùi chỏ khống chế. Thậm chí, một người đàn ông còn nói "mày ngon thì cứ gọi công an lên đi, tao công an nè".

