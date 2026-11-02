BYD Sealion 8 2027 lộ diện thực tế: Giá dự kiến quy đổi từ 872 triệu đồng, có treo khí nén, đầy bình dư chạy Hà Nội - Đà Nẵng

BYD Tang EV thế hệ thứ ba (dòng xe được phân phối tại Việt Nam với tên Sealion 8) đã xuất hiện tại các đại lý Trung Quốc. Xe sở hữu công suất 691 mã lực, treo khí nén hai buồng và công nghệ sạc siêu nhanh.

BYD Tang EV (còn gọi là Sealion 8 ở thị trường quốc tế) thế hệ thứ ba đã bắt đầu được đưa tới các đại lý tại Trung Quốc, trước khi chính thức ra mắt dự kiến trong tháng 11 tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu. Đây là thế hệ mới với nhiều thay đổi đáng chú ý, từ nền tảng khung gầm thuần điện chuyên biệt đến cấu hình nội thất 5 chỗ, thay vì bố trí nhiều hàng ghế như thế hệ trước.

BYD Sealion 8 bản nội địa Trung Quốc đã về đại lý. Ảnh: CNC

Đáng chú ý, xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh với tổng công suất 691 mã lực, hệ thống treo khí nén hai buồng và công nghệ sạc nhanh có thể đưa pin từ 10% lên 97% trong 9 phút theo công bố của BYD.

Sealion 8 bản thuần điện có kích thước lớn hơn

Theo tài liệu phân phối tại đại lý, BYD Sealion 8/Tang EV mới có mức giá tham khảo 225.000 nhân dân tệ (khoảng 872 triệu đồng) cho bản Premium dẫn động cầu sau, tầm hoạt động 850 km. Bản Flagship cùng tầm hoạt động có mức giá 240.000 nhân dân tệ (khoảng 930 triệu đồng).

Đây là mức giá tham khảo dành cho đại lý, không phải giá bán lẻ cuối cùng tới khách hàng. BYD chưa công bố giá bán chính thức của mẫu SUV điện này.

Xe có kích thước lớn hơn trước. Ảnh: CNC

Về kích thước, xe dài 5.045 mm, rộng 1.980 mm và cao tối đa 1.760 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm, tăng 130 mm so với thế hệ trước. Dù sở hữu kích thước lớn, Tang EV mới chỉ có cấu hình 5 chỗ ngồi.

Khoang hành khách có khoảng để chân hàng ghế thứ hai hơn 1.000 mm. Hàng ghế sau được trang bị tựa lưng chỉnh điện, có thể ngả tối đa 130 độ, bàn gấp và các điểm gắn phụ kiện bằng nam châm.

Xe còn có cốp trước, khoang chứa đồ bên dưới sàn cốp sau và tủ lạnh kiêm chức năng giữ ấm tích hợp tại bệ trung tâm.

Dù có kích thước lớn, đây vẫn là xe 5 chỗ ngồi. Ảnh: ST

Nhiều công nghệ mới tích hợp trên Sealion 8

Khoang lái của BYD Sealion 8/Tang EV thế hệ mới có sự thay đổi lớn. Hãng loại bỏ màn hình trung tâm dạng xoay quen thuộc để thay bằng màn hình ngang cố định kích thước 30 inch. Khách hàng có thể lựa chọn thêm màn hình phụ 35,4 inch trải dài ở khu vực phía dưới kính lái.

Hệ thống thông tin giải trí sử dụng giao diện mới nhất của BYD, tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo DiDiXia.

Nội thất xe vừa rộng hơn, vừa hiện đại hơn. Ảnh: CNC

Một trong những nâng cấp đáng chú ý khác nằm ở hệ thống khung gầm. Phía trước xe sử dụng hệ thống treo tay đòn kép với nhiều chi tiết bằng nhôm, thay cho kết cấu MacPherson trên thế hệ cũ. Phía sau là hệ thống treo độc lập 5 liên kết.

Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống treo khí nén DiSus-A với cấu trúc hai buồng khí kết hợp giảm chấn thích ứng. Công nghệ này cho phép điều chỉnh đặc tính đàn hồi của lò xo khí và chiều cao gầm xe tùy theo điều kiện vận hành.

Động cơ khỏe cùng tầm hoạt động lớn

Theo dữ liệu đăng ký với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), BYD Tang EV thế hệ mới có hai cấu hình truyền động.

Bản dẫn động cầu sau sử dụng một mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, công suất 300 kW (408 mã lực). Trong khi đó, bản dẫn động 4 bánh AWD được bổ sung thêm mô-tơ điện không đồng bộ 215 kW ở cầu trước, nâng tổng công suất hệ thống lên 515 kW (691 mã lực).

Phiên bản AWD có tốc độ tối đa công bố 250 km/h và khối lượng 2.520 kg.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin Blade thế hệ thứ hai sử dụng hóa học lithium sắt photphat (LFP), do FinDreams Battery, công ty con của BYD, sản xuất. Có hai tùy chọn dung lượng pin gồm 88,682 kWh và 105,792 kWh.

BYD Sealion 8 EV đã lộ thông số vận hành từ trước đó. Ảnh: MIIT

Với bộ pin nhỏ, phiên bản dẫn động cầu sau có tầm hoạt động 730 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 600 km theo ước tính WLTP. Trong khi đó, phiên bản pin lớn có thể di chuyển 850 km CLTC (ước tính khoảng 700 km WLTP) với hệ dẫn động cầu sau và 830 km CLTC (ước tính khoảng 680 km WLTP) với hệ dẫn động 4 bánh.

Đáng chú ý nhất là công nghệ sạc nhanh. BYD tuyên bố hệ thống điện áp cao mới có thể sạc pin từ 10% lên 70% trong 5 phút và đạt 97% chỉ sau 9 phút trong điều kiện được chỉ định. Thời gian sạc thực tế vẫn phụ thuộc vào công suất trụ sạc, nhiệt độ pin và điều kiện vận hành.

Trang bị LiDAR, hỗ trợ lái bán tự động

BYD Sealion 8/Tang EV mới sử dụng hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 300, còn được biết đến với tên gọi God's Eye B tại Trung Quốc.

Hệ thống này có phần cứng gồm cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe, camera kép phía trước, radar sóng milimet và hệ thống camera quan sát xung quanh.

Các tính năng hỗ trợ lái bao gồm dẫn đường kết hợp hỗ trợ lái NOA trên cao tốc và đường đô thị, cùng khả năng đỗ xe tự động.

BYD chưa công bố giá bán lẻ chính thức cũng như thời điểm giao xe cụ thể. Những thông tin này dự kiến được công bố trong đợt ra mắt thương mại vào tháng 11 tại Trung Quốc.

Hiện chưa có thông tin về kế hoạch đưa thế hệ Tang EV mới tới các thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.