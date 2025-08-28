BYD liên tục đăng ký xe mới tại Việt Nam: thêm mẫu SUV ngang cỡ Mazda CX-5, chạy một mạch từ Hà Nội đến Quảng Bình chỉ trong 1 lần sạc

Tại Quyển 2 thuộc Công báo số 449 tập A do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam đăng tải tháng 8, xuất hiện một mẫu xe ô tô mới được thương hiệu BYD đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp. Những tháng gần đây, BYD liên tục đăng ký bản quyền những mẫu xe mới, cho thấy nỗ lực đẩy mạnh hoạt động của thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam.

Theo những hình ảnh được công bố, đây là mẫu SUV chạy điện, có tên là Sealion 05 EV, thuộc dòng xe Sealion của BYD. Dòng xe này bao gồm các mẫu xe crossover với các biến thể hệ truyền động hoàn toàn bằng điện và plug-in hybrid. Trước đó, BYD Sealion 05 EV đã được ra mắt tại Trung Quốc với mức giá từ 117.800 đến 137.800 NDT (khoảng 434 – 508 triệu đồng).

BYD Sealion 05 EV là một chiếc crossover nhỏ gọn dựa trên kiến trúc e-Platfrom 3.0 Evo. Nó áp dụng ngôn ngữ thiết kế Ocean Aesthetics mới nhất của thương hiệu với đèn pha nhọn kết hợp với dải đèn LED.

Sealion 05 EV sử dụng phần đầu xe tối giản với một khe hút gió nhỏ và đường nắp ca-pô nghiêng. Mẫu SUV có tay nắm cửa phẳng, trụ B và C màu đen, và cụm đèn hậu đặc trưng ở phía sau. Kích thước của mẫu xe mới là 4520x1860x1630 mm với chiều dài cơ sở là 2720 mm.

Bên cạnh kích thước nhỏ gọn, BYD Sealion 05 EV còn mang đến tính thực dụng đáng ngạc nhiên. Xe có cốp xe 600 lít có thể mở rộng lên 1460 lít bằng cách gập hàng ghế sau. Xe cũng có cốp xe phía trước dung tích 110 lít.

Về nội thất, màn hình trung tâm của BYD Sealion 05 EV có đường kính 12,8 inch. Cụm đồng hồ LCD 8,8 inch nằm sau vô lăng ba chấu. Cần số của mẫu xe mới nằm trên cột lái vì nó đã trở thành xu hướng phổ biến trong số những chiếc xe hiện đại của Trung Quốc.

Một tính năng khác của SUV Sealion 05 EV là hộp lưu trữ có chức năng làm mát và sưởi ấm. Nó có thể được làm mát đến âm 6 độ C. Hơn nữa, nó có thể được sưởi ấm đến 50 độ C.

BYD Sealion 05 EV còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe “God's Eye” C (DiPilot 100), bao gồm 5 radar sóng mm, 12 cảm biến siêu âm và 12 camera. Nó phù hợp với chức năng Navigate On Autopilot (NOA) trên đường cao tốc.

Về sức mạnh, BYD Sealion 05 EV được trang bị tiêu chuẩn với động cơ điện nam châm vĩnh cửu đồng bộ 140 kW (188 mã lực) ở trục sau. Đây là một trong số ít xe crossover BYD có RWD. Mẫu xe này có pin LFP 50 kWh trên xe, có thể chạy được 430 km trong điều kiện CLTC. Biến thể mạnh mẽ hơn của BYD Sealion 05 EV cung cấp công suất cực đại 160 kW (215 mã lực). Xe có pin 60,9 kWh, chạy được 520 km.



