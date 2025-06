BYD bị 2 doanh nghiệp ô tô đồng hương “đánh” hội đồng

Sự việc này bắt đầu năm 2023, khi Great Wall Motor, một doanh nghiệp ô tô Trung Quốc, báo cáo với cơ quan quản lý rằng 2 mẫu xe lai mà BYD bán chạy nhất không đáp ứng được các tiêu chuẩn khí thải.

Vấn đề này nổi trở lại vào tháng trước khi Wei Jianjun, chủ tịch Great Wall Motor, phàn nàn về cuộc chiến giá cả đang diễn ra đồng thời xác nhận cơ quan quản lý vẫn đang điều tra cáo buộc mà doanh nghiệp này đưa ra 2 năm trước.

Theo đó, Great Wall Motor cho biết 2 mẫu xe lai của BYDlà Qin Plus và Song Plus sử dụng bình nhiên liệu không chịu áp suất, khiến chất lỏng bên trong bốc hơi nhanh hơn so với bình có áp suất.

Phản ứng trước tuyên bố này, BYD cho biết những lo ngại của ông Wei về ngành xe điện Trung Quốc là “gây hoang mang”. Tuy nhiên, điều lạ là BYD không nhắc gì tới thông tin về vấn đề khí thải. Trước đó, BYD bác bỏ khiếu nại và khẳng định các phương tiện họ sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn khi thải của Trung Quốc.

Tuy nhiên, sóng gió lại một lần nữa nổi lên khi một doanh nghiệp ô tô Trung Quốc khác tham gia vào việc cáo buộc BYD. Theo đó, Victor Yang, phó chỉ tịch Geely, đã công khai ủng hộ tuyên bố của Great Wall Motor tại một hội nghị ở Trùng Khánh. Theo Yang, Geely đã tiến hành cuộc thử nghiệm khí thải của riêng mình với xe của BYD và kết quả tương tự như tuyên bố của Great Wall Motor.

“Ông Wei Jianjun là một người chân thành, trung thực và cũng sẵn sàng phanh phui những vấn đề trong ngành của chúng tôi”, Yang nói về lãnh đạo Great Wall Motor.

Khi sự việc lùm xùm, Li Yunfei, Giám đốc thương hiệu và quan hệ công chúng của BYD, nói trên Weibo hôm 8/6 rằng các bình không chịu áp suất được dùng trên các xe của ông ty trong giai đoạn 2021-2023 nhưng tuân thủ theo quy định tại thời điểm đó. Phía BYD cũng đã thay đổi chúng sau khi nhận được khiếu nại từ khách hàng.

Tuy nhiên, bài đăng của Li hiện đã không còn nữa. Reuters chưa thể xác thực lý do được với phía BYD. Great Wall Motor không ngay lập tức trả lời bình luận còn Geely giới thiệu cho phóng viên các video trực tuyến về phát biểu của ông Yang và từ chối đưa ra thêm bình luận.

Ngoài lùm xùm liên quan tới khí thải, ngành xe điện Trung Quốc đang bị cuốn vào cuộc đua giảm giá do cạnh tranh quá gay gắt. Gần đây, BYD đã hạ giá mẫu xe rẻ nhất của mình xuống 55.800 tệ (7.771 USD). Cuộc đấu hạ giá đã gây ra đợt bán tháo mạnh hơn với cổ phiếu doanh nghiệp ô tô trung Quốc.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã kêu gọi ngành này ngừng cuộc chiến giá cả và triệu tập các nhà sản xuất ô tô tham dự một cuộc họp vào tuần trước. Các đại lý cũng kêu gọi các nhà sản xuất ngừng bán phá xe tồn kho.

Reuters