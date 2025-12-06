BXH Bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam rơi vào "vùng cảnh báo"

Với chiến thắng 4-1 trước U22 Lào, U22 Malaysia tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, đẩy U22 Việt Nam xuống nhì bảng. Theo quy định, chỉ có đội đầu bảng chắc chắn vào bán kết. Đội nhì bảng sẽ phải so thành tích với các đội nhì bảng khác để tranh tấm vé vớt.

Xếp hạng tạm thời bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33

Vẫn còn trận đấu với chính U22 Malaysia để quyết định ngôi đầu bảng B, nhưng U22 Việt Nam cũng cần tính đến phương án dự phòng. Trong trường hợp không lấy được vị trí nhất bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải dựa trên tình hình các bảng đấu để hướng tới tấm vé cho đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Trên BXH thành tích 3 đội nhì bảng tính đến lúc này, U22 Việt Nam vẫn đang tạm dẫn đầu. Đoàn quân áo đỏ có 3 điểm và hiệu số +1. Đứng ngay sau U22 Việt Nam là U22 Timor Leste với 3 điểm và hiệu số -3. Cục diện lúc này, đội nhì bảng A gần như chắc chắn sẽ không thể vượt qua được thành tích của U22 Việt Nam.

BXH thành tích các đội nhì bảng (chỉ đội thành tích tốt nhất giành vé vào bán kết)

Ẩn số nằm ở bảng C với 3 đội Indonesia, Myanmar và Philippines. U22 Philippines nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng đã thắng thuyết phục U22 Myanmar với tỉ số 2-0 trong trận ra quân. Trong khi đó, U22 Indonesia cũng cho thấy tham vọng lớn với 4 cầu thủ nhập tịch đẳng cấp trong đội hình. Nếu U22 Philippines và U22 Indonesia cùng có 4 điểm và hiệu số cao hơn +1, mọi thứ sẽ rất rủi ro dành cho U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam phải thắng U22 Malaysia để tự quyết định tấm vé đi tiếp

Một điểm tương đối bất lợi khác với U22 Việt Nam lúc này là lịch thi đấu. Đoàn quân áo đỏ kết thúc vòng bảng sớm hơn 1 ngày so với bảng C. Như vậy, các đội bảng C có thể có những tính toán riêng ở lượt cuối để đạt được kết quả thuận lợi nhất.