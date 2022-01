Buồn của FPT: Vừa báo lãi thì giá cổ phiếu lại đi xuống?

Với hơn 10 năm chơi chứng khoán, cũng tự hào là thành viên của hội này hội kia trong giới đầu tư tài chính nhưng tôi vẫn chưa hiểu thị trường này đang được vận hành như thế nào. Và những nhà đầu tư ở ngoài kia họ đang nghĩ gì. Chỉ biết ôm cục tức!

Tin tức khả quan...

Sáng nay 24/1, Văn phòng Quan hệ Nhà đầu tư của Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) gửi toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh kèm khảo sát cho nhà đầu tư. Theo đó, trong năm 2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 35.657 tỷ đồng và 6.335 tỷ đồng, tăng 19,5% và 20,4% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.346 đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Như vậy, tập đoàn đã hoàn thành 103% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Báo cáo này cho biết, doanh thu chuyển đổi số trong năm 2021 của FPT đạt 5.522 tỷ đồng, tăng 72% so với năm ngoái, tập trung vào các công nghệ số như điện toán đám mây (cloud), trí tuệ nhân tạo (AI), low code... Khối công nghệ mang về 20.736 tỷ đồng doanh thu và 2.799 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trưởng 23,4% và 24,3% so năm ngoái; góp 58% doanh thu và 44% lợi nhuận trước thuế cho Tập đoàn.

Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài đạt 14.541 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.423 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,2% và 23% so với năm 2020. Dịch vụ công nghệ thông tin ghi nhận 6.196 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% và 377 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 33,9% so với năm trước. Mảng viễn thông mang về 12.079 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,2% và 2.119 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16,5% so với năm ngoái.

"Đây là kết quả của việc chú trọng phát triển các giải pháp, nền tảng Made by FPT, cũng như hoàn thiện năng lực cung cấp sản phẩm – dịch vụ chuyển đổi số toàn diện phục vụ nhu cầu của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, trong bối cảnh đại dịch đẩy nhanh hơn nữa việc dịch chuyển sang môi trường số", báo cáo có đoạn.



Điều đó có nghĩa (gần như) các mảng kinh doanh chính của tập đoàn này đều có lãi!

... Nhưng ai có ngờ được diễn biến thị trường

Tuy nhiên, cũng trong hôm nay, FPT nằm trong nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn bị chìm trong sắc đỏ, hỗ trợ có đà giảm của Vn-Index. Danh sách này còn có cổ phiếu của các công ty: Tập đoàn Bảo Việt (BVH), Tập đoàn Cao su (GVR), Masan (MSN), Thế Giới Di Động (MWG), Bất động sản Phát Đạt (PDR), Vinhomes (VHM), Vingroup (VIC), VietJet (VJC), Vinamilk (VNM)...

Diễn biến thị trường chứng khoán quả thực giống như con bướm đậu trên cành hoa, không biết nó sẽ đậu trên đóa hoa ấy được bao lâu. Và nhất là khi nào nó rơi đi. Theo lẽ thông thường, hoặc ít nhất là kiến thức được dạy trong các ngôi trường tài chính, các công ty có báo cáo tài chính tốt thì đồng nghĩa tình hình kinh doanh khả quan, dĩ nhiên còn phụ thuộc vào các giá trị tài sản khác, thì luôn được khuyến cáo đầu tư. Thậm chí là mua vào và để nó trở thành một khoản đầu tư dài hạn. Có lẽ tôi là người khá tuân thủ kiến thức được học nên tôi đã giữ mã này hơn 10 năm, kể từ khi còn là chàng trai ngồi trên ghế giảng đường.

Hôm nay, diễn biến thị trường làm tôi sốc. Cổ phiếu bị mất giá trong khi công ty kinh doanh có lãi và đáng ra giá phải tăng. Tôi chợt khựng lại vài giây suy nghĩ xem bản thân có đang làm gì sai với sự lựa chọn của mình hay không? Bởi vì có lẽ xung quanh tôi không có ai tuân thủ theo những kiến thức được xem là cơ bản ấy cả. Mọi người cứ đến rồi rời đi theo những con sóng.

FPT đã có được khoảnh khắc huy hoàng khoảng chục năm trước và lặp lại cách đây chưa được nửa năm. Cổ phiếu tăng sốc của hai đợt này hoàn toàn khác nhau. Đợt xưa cũ là do thị trường còn khá ít mã cho nhà đầu tư lựa chọn nên thường họ sẽ chọn công ty nổi tiếng. Còn đợt mới đây là do nhóm F0 mới bơm tiền vào theo các "nhà tư vấn nến". Điều này dẫn đến sự bất tín nhiệm cho thị trường bởi nó hoàn toàn sai với quy luật vận hành của sàn chứng khoán.

Nếu tình trạng này còn diễn ra kéo dài thì có lẽ tôi sẽ không còn cần dùng đến kiến thức được rèn giũa nữa mà chỉ cần chơi chứng khoán theo hệ "tâm linh". Linh cảm mách bảo thì mình chọn. Hoặc nghe theo các đợt sóng từ các nhà đầu cơ. Dĩ nhiên rủi ro cao nhưng ít nhất còn hiểu được vì sao nó giảm?!

Nhưng tôi cũng không mong thị trường sẽ diễn biến theo chiều hướng đó vì nó không bền vững. Đấy là cơ hội cho những công ty bơm thổi thị trường để kéo lợi về cho cá nhân hoặc một bộ phận được hưởng lợi. Những công ty mà báo cáo kinh doanh rỗng tuếch, không một dòng nào khả tín, lại trở thành bluechip là điều không ai muốn!

https://soha.vn/buon-cua-fpt-vua-bao-lai-thi-gia-co-phieu-lai-di-xuong-20220124161058419.htm