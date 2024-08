Bước tiến mới trong cuộc đua pin xe điện: Samsung trình làng pin sạc 9 phút đi gần 1.000 km, tuổi thọ 20 năm

Theo The Elec, Samsung gần đây đã gây chú ý trong ngành pin xe điện, đặc biệt là pin thể rắn khi giới thiệu loại pin hoàn toàn mới: sạc 965 km chỉ trong 9 phút với tuổi thọ 20 năm sử dụng.

Tại Triển lãm quốc tế Công nghệ pin, Ắc quy và Lưu trữ năng lượng (Battery Expo 2024) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, công ty tiết lộ rằng dây chuyền sản xuất pin thể rắn thí điểm của họ hiện đã hoạt động hoàn toàn.

Ảnh minh họa

Samsung cho biết: “Năm ngoái, chúng tôi đã xây dựng một dây chuyền thí điểm để sản xuất hàng loạt pin thể rắn vào năm 2027. Hơn nữa, những lô pin đầu tiên đã được giao cho các nhà sản xuất xe điện để thử nghiệm. Chúng tôi đã cung cấp mẫu cho khách hàng từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay và đang nhận được phản hồi tích cực”.



Những loại pin thể rắn này được kỳ vọng sẽ nhỏ hơn, nhẹ hơn và an toàn hơn so với pin lithium-ion hiện đang được sử dụng trong hầu hết các loại xe điện. “Pin thể rắn có thể nâng cao độ an toàn bằng cách thay thế các thành phần chất lỏng bằng chất rắn. Khi được sử dụng với cùng kích thước gói như các sản phẩm hiện có, chúng sẽ giảm trọng lượng và chiếm ít không gian hơn”, công ty nhấn mạnh.

Tuy nhiên với chi phí sản xuất cao hiện nay, việc áp dụng ban đầu các loại pin này sẽ chỉ giới hạn ở phân khúc xe điện “siêu cao cấp” - tức là những loại xe có phạm vi hoạt động xấp xỉ 1.000 km.

Công nghệ pin thể rắn oxit của Samsung tự hào có mật độ năng lượng 500 Wh/kg, gần gấp đôi mật độ 270 Wh/kg của pin xe điện thông thường. Mật độ tăng lên này có khả năng tăng gấp đôi phạm vi lái xe của các loại xe điện hiện tại.

Ngoài ra, tuyên bố sạc trong 9 phút của Samsung có thể đề cập đến thước đo tiêu chuẩn về việc sạc pin từ mức 10% hoặc 20% đến 80% dung lượng thay vì sạc đầy từ 0% đến 100%. Cách làm này phổ biến trong ngành vì tốc độ sạc thường chậm lại đáng kể khi vượt quá mốc 80% để bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ của pin.

Ngoài nghiên cứu về pin thể rắn, Samsung đang phát triển loại pin lithium iron phosphate (LFP) và pin không chứa coban có giá cả phải chăng hơn, cũng như phương pháp sản xuất điện cực khô để giảm chi phí.

Cơ sở hạ tầng còn hạn chế vẫn là một trở ngại đáng kể trong ngành pin xe điện. Trong khi một số nhà sản xuất pin Trung Quốc đã cung cấp tốc độ sạc 5C hoặc 6C, tương đương với các trạm sạc 480kW và thậm chí 600kW, nhưng số lượng lại khá ít.

Các nhà sản xuất pin đều đang nằm trong xu hướng kéo dài tuổi thọ pin xe điện. CATL và các nhà sản xuất pin khác đã công bố loại pin có tuổi thọ 20 năm, thường được gọi là pin “triệu dặm”. Tầm nhìn của Samsung về việc kéo dài tuổi thọ pin lên 20 năm phù hợp với xu hướng thị trường rộng lớn hơn.

Mặc dù đạt được bước tiến mới về pin thể rắn, tuy nhiên Samsung vẫn phải vượt qua bối cảnh cạnh tranh khốc liệt đối với các nhà sản xuất Trung Quốc.

Theo InsideEVs