Tờ New York Times (NYT) cho hay ông Steven Kurutz, 80 tuổi trong những ngày gần đây liên tục nhận được những cuộc gọi bắt đầu từ lúc mặt trời chưa lên hẳn, khoảng 7 giờ sáng, và kéo dài cho đến 6 hoặc 7 giờ tối. Nhật ký cuộc gọi trên điện thoại cho thấy chúng xuất hiện dày đặc, gần như cứ 14 phút lại có một cuộc. Khi ông bắt máy, một giọng ghi âm vui vẻ lập tức hỏi về quyền lợi Medicare.

Người tự xưng “Laura từ bộ phận chăm sóc sức khỏe” nói rằng họ đang hỗ trợ người cao tuổi kiểm tra các quyền lợi Medicare còn chưa được nhận. Lời chào mời hướng đến Medicare Phần C, gói bảo hiểm tư nhân thường được biết đến với tên Medicare Advantage, dù trên thực tế ông Kurutz vốn đã được hưởng gói tương đương trong chế độ hưu trí của General Motors sau 32 năm làm thợ sửa xe tải.

Khi ông xác nhận mình có Medicare Phần A và B, đầu dây bên kia nối máy cho một người đàn ông nói với chất giọng rè, đứt đoạn đến mức ông Kurutz phải thú nhận rằng ông “chỉ hiểu được một phần tư số từ.” Câu chuyện chấm dứt trong tiếng ngắt máy, và tám phút sau một số lạ khác lại hiện lên. Theo con gái ông, Daveen, mỗi ngày trong tuần ông nhận từ 50 đến 60 cuộc gọi như vậy.

Con gái Daveen và người cha Steven Kurutz

Nỗi ám ảnh thường trực

Những cuộc gọi lừa đảo mạo danh Medicare vốn không mới, nhưng luôn bùng phát dữ dội trong mùa mở đăng ký từ 15/10 đến 7/12 hằng năm. Từ lâu, kẻ gian đã lợi dụng sự tin tưởng của người cao tuổi để trục lợi: chúng tìm cách đánh cắp danh tính, hoặc dùng thông tin nạn nhân gửi yêu cầu thanh toán Medicare cho những dịch vụ, thiết bị y tế hoàn toàn không tồn tại.

Với nhiều người, điện thoại trở thành vật bất ly thân nhưng lại gần như… không thể dùng được. Ông Kurutz chỉ dám kiểm tra hộp thư thoại để xem tin nhắn từ bác sĩ, bạn bè hay đơn vị chăm sóc y tế tại nhà. Nếu ông muốn lướt Facebook hay kiểm tra ngân hàng, ông phải liên tục vuốt bỏ cuộc gọi giả mạo được “ngụy trang” như đến từ những thị trấn gần nơi ông sống.

Con gái ông, làm việc từ xa để tiện chăm sóc bố sau biến chứng nhiễm trùng và ung thư di căn, nói rằng chuỗi cuộc gọi vô tận thậm chí khiến cô đau nửa đầu nặng thêm. Gia đình không thể chặn tất cả số lạ vì sợ bỏ lỡ các cuộc gọi y tế quan trọng, và đổi số điện thoại là điều không thể vì phải thông báo lại cho quá nhiều đầu mối liên hệ.

“Tôi chỉ mong kỳ mở đăng ký sớm kết thúc,” cô nói.

Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ghi nhận tình trạng leo thang rõ rệt. Better Business Bureau cho biết khiếu nại liên quan đến cuộc gọi Medicare tăng 40% so với năm ngoái. Ủy ban Truyền thông Liên bang ước tính nhận khoảng 5.000-6.000 khiếu nại mỗi năm.

Clint Seiter, 75 tuổi ở San Francisco, cho biết ông nhận một đến hai cuộc gọi mỗi giờ, khiến ông phải để điện thoại ở chế độ im lặng nếu muốn tập trung khi tập gym hoặc viết lách buổi chiều. Dù đã thử từ quát mắng cho đến nhờ vả lịch sự, ông vẫn bị “quấy rầy” liên tục. Nỗi lo lớn hơn là lượng thông tin cá nhân của mình đã bị rò rỉ đến mức nào.

Không chỉ người cao tuổi bị nhắm đến. Page McLain, 59 tuổi ở South Carolina, cho biết bà chưa đủ điều kiện Medicare nhưng vẫn nhận gần như một cuộc gọi mỗi giờ trong mùa đăng ký. Vì công việc tiếp xúc khách hàng, bà phải nhấc máy để tránh bỏ lỡ khách mới, chỉ để phát hiện đó là cuộc gọi từ hệ thống tự động. Khi bà yêu cầu được xóa khỏi danh sách, đầu dây bên kia lặng lẽ cúp máy.

Bà Page McLain

Theo Senior Medicare Patrol, một cơ quan hỗ trợ người thụ hưởng trong các vụ gian lận, kẻ lừa đảo thường đã có sẵn địa chỉ, tuổi, thậm chí số Medicare hoặc An sinh Xã hội. Dữ liệu bị rò rỉ được bán tràn lan trên dark web giúp chúng dễ dàng tạo cảm giác đáng tin để moi thêm thông tin.

Hậu quả đôi khi đến bất ngờ. Tháng 12 năm ngoái, bà Jan E. Smith ở Texas nhận một thùng hàng lạ chứa bốn nẹp tay chân dù bà không hề yêu cầu. Bên trong còn có giấy tờ ghi tên bác sĩ của bà, khiến sự việc càng rắc rối. Sau khi kiểm tra, bà phát hiện tài khoản Medicare bị tính hơn 700 USD và bảo hiểm phụ bị tính gần 600 USD. Các khoản phí gian lận khác cũng xuất hiện suốt năm, bao gồm cả xét nghiệm Covid-19 và thiết bị tiểu đường mà bà chưa từng cần dùng.

Tồi tệ hơn, thông tin sai trong hồ sơ Medicare có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận chăm sóc y tế. Nếu hồ sơ bị chèn chẩn đoán giả hoặc kết quả xét nghiệm không đúng, bệnh nhân có thể bị từ chối điều trị. Thậm chí, khi hồ sơ bị lạm dụng để tính phí dịch vụ chăm sóc cuối đời (hospice), hệ thống Medicare có thể hiểu nhầm rằng bệnh nhân… đang hấp hối, dẫn đến việc từ chối các phương án điều trị khác.

Tất cả điều này bắt đầu chỉ từ một cuộc gọi. Hoặc sáu mươi cuộc mỗi ngày, như trường hợp của ông Kurutz.

Trong thời đại mà điện thoại là công cụ thiết yếu của cuộc sống, sự tấn công dồn dập từ các cuộc gọi lừa đảo khiến nhiều người cao tuổi rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng và bất lực. Dù biết không nên bắt máy, họ vẫn không thể tắt điện thoại, vì nó cũng là đường dây kết nối họ với bác sĩ, gia đình và cả những nhu cầu thiết yếu trong đời sống hằng ngày.

Khi kỳ mở đăng ký kết thúc, nhịp độ các cuộc gọi có thể sẽ giảm. Nhưng với một hệ thống lừa đảo ngày càng tinh vi, vấn đề này chắc chắn chưa thể chấm dứt.

*Nguồn: NYT, Fortune, BI