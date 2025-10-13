Trong bối cảnh các vụ phạm tội như bắt cóc và giam giữ người Hàn Quốc ở Campuchia đang tiếp diễn và gây chú ý sau cái chết của một sinh viên, một bức ảnh về nhiều cuốn hộ chiếu ngoại quốc bị vứt trong thùng rác trên đường phố Campuchia đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Vào ngày 13/10, các cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc đã đăng tải những bức ảnh chụp hơn 30 cuốn hộ chiếu bị vứt bừa bãi trên mặt đất với các tiêu đề như "Thùng rác phổ biến ở Campuchia" và "Bức ảnh đáng sợ nếu hiểu rõ". Hầu hết là hộ chiếu Thái Lan, nhưng dường như cũng có hộ chiếu của các quốc gia khác lẫn vào.

Cư dân mạng bày tỏ sự lo ngại về khả năng liên quan đến tội phạm, nhận xét: "Một bức ảnh còn đáng sợ hơn nhiều bài báo" và "Đây không giống một vụ mất mát đơn thuần".

Bức ảnh này được cho là đã được chia sẻ trên một cộng đồng trực tuyến của Thái Lan vào tháng 6.

Vào ngày 21 tháng 6, tờ báo lớn của Thái Lan 'Khaosod' đã chia sẻ bức ảnh, cho biết: "Một bài đăng ẩn danh gần đây đã được đăng tải trong nhóm công khai 'Người Thái sống ở Poipet'". Poipet là một khu vực của Campuchia giáp với Thái Lan.

Khaosod đã đề cập đến bình luận suy đoán của cư dân mạng, cho rằng "Có khả năng đây là hộ chiếu của những nạn nhân bị lừa và dụ dỗ đến Poipet bởi các tổ chức lừa đảo," và đưa tin rằng "đã có nghi ngờ rằng các tổ chức lừa đảo ở Campuchia đã vứt bỏ hộ chiếu để ngăn cản người Thái quay về nước."

Theo báo cáo, việc kiểm soát nhập cư và xuất cảnh của Campuchia đã được thắt chặt, cấm nhập cảnh và xuất cảnh đối với người Thái Lan làm việc trong các sòng bạc hoặc cơ sở giải trí khác nhau. Truyền thông Thái Lan cho biết những cuốn hộ chiếu trong ảnh đúng là hộ chiếu của người Thái nhưng hầu hết đã hết hạn.

Bức ảnh này đang thu hút sự chú ý trở lại do các vụ phạm tội bắt cóc và giam giữ người Hàn Quốc liên quan đến lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo tình cảm và các tổ chức "phòng đọc lệnh" chứng khoán ở Campuchia vẫn tiếp diễn.

Theo cảnh sát và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các tổ chức tội phạm chủ yếu là người Trung Quốc hoặc người Hàn gốc Trung Quốc thường dụ dỗ người Hàn Quốc đến Campuchia bằng cách đề nghị công việc lương cao, việc làm bán thời gian vận chuyển tài liệu hoặc thông qua các vụ lừa đảo tình cảm. Sau khi các nạn nhân nhập cảnh vào Campuchia, tổ chức này tịch thu hộ chiếu, giám sát họ, thực tế là bắt cóc và giam giữ, tiếp tục tra tấn và lôi kéo họ vào các tội phạm lừa đảo qua điện thoại.

Do các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ ở Campuchia gia tăng liên tiếp, Chính phủ Hàn Quốc đã ban bố 'Cảnh báo Du lịch Đặc biệt' cho thủ đô Phnom Penh vào ngày 10/10. Trước đó, Bộ Ngoại giao đã ban bố cảnh báo du lịch cho một số khu vực nhất định, khuyên "hạn chế đi lại hoặc cân nhắc sơ tán hoặc di chuyển nếu đang cư trú ở đó".

Theo Bộ Ngoại giao, số vụ báo cáo bắt cóc người Hàn Quốc ở Campuchia đã tăng vọt từ mức 10-20 vụ mỗi năm trong giai đoạn 2022-2023 lên 220 vụ vào năm ngoái và 330 vụ tính đến tháng 8 năm nay.

