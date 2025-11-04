Bức ảnh khiến cả vạn người khẩu chiến

Mới đây, một topic trên mạng xã hội đang gây tranh cãi dữ dội khi một tài khoản chia sẻ bức ảnh rửa rau trong bồn rửa bát. Chỉ sau vài giờ, bài viết đã thu hút hàng nghìn like và vô số bình luận với hai luồng ý kiến đối lập.

Một số netizen cho rằng rửa rau trong bồn là hoàn toàn bình thường, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm thời gian. Theo họ, chỉ cần bồn rửa được vệ sinh sạch sẽ thì việc ngâm, rửa rau ngay tại đó không có gì đáng lo. Tuy nhiên, phe còn lại lại rùng mình khi thấy cảnh này. Họ cho rằng bồn rửa là nơi "bẩn" trong bếp khi tích tụ dầu mỡ, cặn bẩn và vi khuẩn từ bát đĩa, thực phẩm sống. Nếu rau củ tiếp xúc trực tiếp với thành bồn, khả năng nhiễm khuẩn là rất cao.

Bức ảnh "hot" nhất MXH lúc này

Với hai luồng ý kiến đối lập, ai cũng ra sức bảo vệ quan điểm của mình. Theo những cư dân mạng đồng tình với việc rửa rau trực tiếp trong bồn, điều quan trọng là giữ bồn sạch, tráng kỹ bằng nước nóng hoặc dung dịch vệ sinh trước khi rửa thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Vấn đề không nằm ở "rửa ở đâu", mà là rửa thế nào cho đúng cách và đảm bảo vệ sinh.

Bình luận của CĐM:

- Nhà mình toàn rửa rau bằng bồn rửa bát vì bếp nhỏ.

- Mình và người nhà mình biết toàn rửa chung 1 chậu rửa như thế này. Còn làm thịt cá chung. Đó là chậu rửa mà. Quan trọng rửa sạch sẽ chứ nhỉ. Chỉ có rửa rau ít thì dùng chậu riêng để tiết kiệm nước thôi.

- Mọi người rửa rau thấy kinh trong khi rửa bát, bát cũng xúc cơm bỏ vào mồm thì lại không thấy kinh là sao nhỉ?

- Cái bồn rửa inox sáng choang như thế lại bảo bẩn. Bẩn là do các bà làm nó bẩn thôi.

Ngược lại, với những cư dân mạng "không chấp nhận" việc rửa rau trực tiếp trong bồn, lập luận của họ cũng xoay quanh yếu tố vệ sinh và an toàn thực phẩm. Đa số đều cho rằng bồn rửa là nơi thường xuyên tiếp xúc với chén đĩa dính dầu mỡ, dao thớt, thậm chí là thịt cá sống, nên dù có vệ sinh kỹ đến đâu thì vẫn tiềm ẩn nguy cơ vi khuẩn bám lại. Thay vì rửa rau trong bồn, rửa rau bằng chậu riêng sẽ là cách làm nhanh gọn, hợp lý và an toàn hơn cả. Chậu có thể dễ dàng vệ sinh, cọ rửa, và chỉ dùng chuyên biệt cho rau củ - điều này giúp hạn chế tối đa việc nhiễm chéo vi khuẩn giữa thực phẩm sống và rau ăn trực tiếp.

Bình luận của CĐM:

- Rau mình rửa bằng chậu riêng nhé. Chứ ai lại rửa trực tiếp vào bồn như thế kia.

- Mình rửa chậu riêng. Dù chậu được vệ sinh sạch sau mỗi lần rửa nhưng cảm giác bẩn vẫn còn vì nó là rửa bát!

- Đối với tui rửa rau trong bồn là bẩn. Nhà tui làm hàng ăn mà còn rửa ngâm riêng chậu inox to. Chịu chịu, ai dùng chứ tui chịu, kinh lắm.

- Nhà mình dùng chậu rửa rau riêng, rửa thịt rửa cá riêng, chậu rửa rau sống và hoa quả riêng.. Bởi cái bồn rửa bát kia dù kì cọ thế nào cũng không thể sạch được như cái bát cái chậu. Chưa kể nước bẩn trên thành chảy xuống nữa.

Đâu mới là cách rửa rau đúng?

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc rửa rau trực tiếp trong bồn rửa chén không được khuyến khích, bởi đây là khu vực thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, cặn bẩn và vi khuẩn từ đồ sống - đồ chín. Dù có vệ sinh hàng ngày, bồn rửa vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn chéo nếu không được khử trùng kỹ.

Cách an toàn và hợp lý nhất là rửa rau trong chậu hoặc thau riêng, sau đó tráng lại bằng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và dư lượng thuốc trừ sâu. Việc dùng chậu riêng không chỉ giúp rau sạch hơn mà còn đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Tuy nhiên, trường hợp bếp có thiết kế hai bồn rửa tách biệt, trong đó một bồn chuyên dùng cho thực phẩm, rau củ, thì hoàn toàn có thể rửa rau trực tiếp tại đó. Chỉ cần đảm bảo vệ sinh định kỳ, tránh để chung dụng cụ rửa chén, thì cách này vừa tiện lợi vừa vẫn giữ được độ an toàn vệ sinh.