Bức ảnh hiếm hoi tiết lộ khoang vũ khí của tiêm kích Su-57

Việc đăng tải hình ảnh này dường như là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Moskva nhằm thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu máy bay phản lực thế hệ thứ năm, khi tìm kiếm nguồn tài trợ nước ngoài để hoàn tất quá trình phát triển.

Tiêm kích Su-57 được NATO gọi là Felon có nhiều khoang vũ khí bên trong để giảm thiểu tín hiệu phản xạ radar.

Theo dữ liệu công khai, máy bay có 8 đến 10 giá treo, trải rộng trên nhiều khoang gồm hai loại được phân định rõ ràng: khoang trung tâm được thiết kế để mang tên lửa hành trình tầm xa như Kh-69 và các loại bom thông thường, và khoang gốc cánh gắn bên hông, thường được sử dụng cho tên lửa không đối không.

Tùy thuộc vào nhiệm vụ, cấu hình của các khoang vũ khí này có thể được thay đổi, cho phép linh hoạt trong các vai trò chiến đấu.

Ngoài giá treo bên trong, Su-57 còn được trang bị các giá treo ngoài bên dưới cánh, cho phép máy bay mang thêm bom dẫn đường, tên lửa hành trình hoặc vũ khí không đối không.

Tuy nhiên việc sử dụng giá treo bên ngoài làm giảm tiết diện phản xạ radar của máy bay - điều mà khoang chứa bên trong được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu.

Nguồn gốc của bức ảnh vẫn chưa được xác định. Không có ngày tháng hay địa điểm nào được công bố kèm theo, và Bộ Quốc phòng Nga hay nhà sản xuất Sukhoi cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào. Việc hình ảnh xuất hiện trên các kênh Telegram thân Điện Kremlin cho thấy việc tiết lộ là có chủ đích.

Sơ đồ mặt cắt của tiêm kích Su-57 cho thấy bố cục bên trong, tập trung vào khoang vũ khí và hệ thống động cơ.

Tiêm kích Su-57, mặc dù về mặt kỹ thuật đã được sản xuất hàng loạt và chính thức đưa vào biên chế, nhưng máy bay vẫn chưa hoàn thiện. Theo ghi nhận của các chuyên gia quân sự Nga, Felon vẫn thiếu động cơ hiện đại, hệ thống điện tử hàng không tích hợp đầy đủ và gói vũ khí đã được kiểm chứng qua thực tế chiến đấu.

Ở dạng hiện tại, nền tảng này vẫn dựa vào những thành phần cũ và hệ thống tạm thời trong khi chờ hoàn thành toàn bộ chu kỳ phát triển.

Nga rất tích cực quảng bá Su-57 ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc và Ấn Độ, thông qua các kênh ngoại giao và triển lãm quốc phòng để thu hút sự chú ý. Nguyên nhân là bởi Moskva đang rất cần đầu tư nước ngoài để tiếp tục dự án, vốn đã gặp phải sự chậm trễ và hạn chế ngân sách ngay từ giai đoạn đầu.

Chiếc máy bay này trước đây đã được trưng bày tại nhiều triển lãm hàng không và trên các phương tiện truyền thông nhà nước với khoang vũ khí đóng kín. Đây là một trong những hình ảnh đầu tiên tập trung vào khoang vũ khí phía sau, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hình dạng và thiết kế cấu trúc của nó.

Mặc dù hình ảnh chưa được xác minh độc lập, nhưng mức độ chi tiết theo hiển thị tỏ ra phù hợp với những gì đã biết về bố cục khung máy bay.

Khoang vũ khí bên trong là một đặc điểm nổi bật của tiêm kích thế hệ thứ năm, bao gồm cả F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ, được thiết kế để duy trì hiệu suất tàng hình bằng cách tránh để vũ khí bên ngoài.

Hệ thống khoang vũ khí module của Su-57, nếu hoạt động đúng như dự kiến, sẽ mang lại cho nó khả năng linh hoạt tương đương trong các nhiệm vụ, đồng thời vẫn duy trì độ phản xạ radar thấp hơn trong những cuộc tấn công ban đầu hoặc thực hiện vai trò chiếm ưu thế trên không.

Tuy nhiên việc thiếu động cơ thế hệ tiếp theo - dự kiến là Izdeliye 30 - cùng với bằng chứng hạn chế về việc triển khai hoạt động, tiếp tục làm dấy lên nghi ngờ trong giới phân tích về khả năng sẵn sàng chiến đấu của Su-57.

Nga đã tuyên bố sử dụng máy bay này trên chiến trường Ukraine và Syria, nhưng chỉ với vai trò bệ phóng tên lửa hành trình.

Thời điểm và nội dung công bố hình ảnh cho thấy một chiến dịch quan hệ công chúng mới của Moskva nhằm định hình nhận thức về "sự trưởng thành" của Su-57.

Dù nhắm đến khán giả trong nước hay khách hàng xuất khẩu tiềm năng, thông điệp vẫn rất rõ ràng: Nga muốn tiêm kích tàng hình của mình, Su-57 không chỉ được xem như một nguyên mẫu hay nền tảng thử nghiệm, mà đã là một hệ thống vũ khí sẵn sàng cho việc bán ra toàn cầu.