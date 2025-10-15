Bức ảnh gây sốc của Tô Hữu Bằng và Giả Tịnh Văn

Mới đây, Sina đưa tin một hình ảnh từ đoàn phim Ỷ Thiên Đồ Long ký 2022 do Tô Hữu Bằng và Giả Tịnh Văn đóng chính đã thu hút sự chú ý của khán giả vì cách quảng bá phóng khoáng, độc lạ mà ngay cả các diễn viên trẻ hiện tại cũng không dám làm.

Theo Sina , năm 2022, bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long ký phát sóng trên đài CTS nhưng hiệu quả chưa tốt, không thu hút được người xem. Tỷ suất khán giả của phim lúc đó thua tác phẩm Tình chưa dứt của đài FTV, Đài Loan phích lịch hỏa của đài SET và Như lai thần chưởng của đài CTV.

Vì vậy, để tạo dư luận, nam chính Tô Hữu Bằng còn tuyên bố nếu rating phá 7 anh sẽ chạy khỏa thân. Tuy nhiên, sau đó khi phim đạt thành tích phá 3, đoàn phim đã chụp bộ ảnh Tô Hữu Bằng và Giả Tịnh Văn tắm chung trong bồn tắm hoa hồng với ý nghĩa "gặp nước phát tài".

Cao Viên Viên và Tô Hữu Bằng sẵn lòng chụp bộ ảnh tắm chung với nhau để quảng bá phim.

Nữ diễn viên Giả Tịnh Văn chia sẻ đây là lần đầu cô tắm chung cùng một người đàn ông. Lúc đầu hai diễn viên đều rất xấu hổ, tuy nhiên sau đó Tô Hữu Bằng đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng bằng cách trêu đùa mọi người, chủ động thực hiện các động tác trẻ con để nhanh hoàn thành nhiệm vụ.

Sina bình luận hiện tại với sự phát triển của các trang mạng xã hội, các diễn viên có nhiều phương thức để quảng bá phim hơn. Khi tham gia buổi họp báo, họ thường giữ khoảng cách với nhau, không có những tình huống tương tác quá mức để tránh tạo scandal thị phi. Trong khi đó, những năm 2000, để thu hút khán giả, nghệ sĩ không ngại hôn môi trên sân khấu, thoải mái trêu đùa tung hứng với nhau.

Tô Hữu Bằng và Triệu Vy hôn nhau trên sân khấu quảng bá phim Cô em họ Cát Tường.

Bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long ký 2002 hiện tại được coi là bản kinh điển trong các phiên bản người thật đóng được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. Phim tập hợp dàn mỹ nhân đẹp nức tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Tác phẩm giúp Tô Hữu Bằng thoát ra khỏi các vai diễn ngây ngô hiền lành, đồng thời giúp Giả Tịnh Văn (vai Triệu Mẫn) và Cao Viên Viên (vai Chu Chỉ Nhược) trở thành nữ thần của hàng triệu khán giả khắp châu Á.