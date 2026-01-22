Bức ảnh của người “miễn nhiễm” với giá vàng

Hôm qua giá vàng vọt lên đỉnh - tới 17 triệu đồng/chỉ. Tới hôm nay giá vàng lại giảm nhẹ, còn khoảng 16,9 triệu đồng/chỉ. Nếu mua vàng mà cứ nhìn vào biến động giá mỗi ngày, chắc hẳn là tâm trạng có phần lo lắng bất an, nhưng đó cũng là thói quen của không ít người. Mục tiêu ban đầu vốn là mua vàng tích sản, mà thế nào lại thành “canh giá vàng từng giây”.

Người mua vàng lý trí và có nguyên tắc riêng thì không như vậy. Họ mặc kệ giá vàng lên xuống, có tiền thì vẫn cứ mua và mua đều hàng tháng. Tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy.

Bức ảnh “sao kê mua vàng” cô đăng tải

Cô chia sẻ: “Vàng là tài sản mua để tích luỹ, nên giá vàng có lên hay xuống thì cũng đừng lung lay”.

Trong phần bình luận, đa số đều thừa nhận: Đúng là thế, chỉ là… chưa làm được.

“Mua vàng thì đúng là chỉ nên mua theo khả năng của mình thôi, chứ canh giá thì biết đâu mà lần. Như bạn này mua đều hàng tháng thì trung bình giá sẽ tốt hơn” - Một người chia sẻ.

“Không lung lay vì giá vàng, nghe qua thấy đơn giản nhưng phải trải qua giai đoạn lung lay thậm chí run bần bật vì giá vàng mới hiểu là để gạt được giá vàng sang 1 bên nó khó vô cùng. Mua để tích sản chứ cũng không định lướt sóng mà thi thoảng em vẫn FOMO lắm” - Một người thừa nhận.

“Mua từ tháng 11/2024 mà đến giờ được gần 3 cây vàng rồi, chứng tỏ thu nhập nhà bạn này cũng khá. Như nhà mình phải gom 2-3 tháng mới được 1 chỉ, vì loại vàng nửa chỉ giờ cũng khó mua lắm” - Một người bày tỏ.

“Mua vàng thì ít nhiều vẫn phải canh giá chứ nhỉ các bác? Để còn xem sức mình mua được đến đâu, cố thêm được không ấy” - Một người chia sẻ quan điểm khác.

3 điều quan trọng phải nhớ khi mua vàng

1. Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi

Lý do lớn nhất khiến nhiều người “mất ăn mất ngủ” vì giá vàng không phải do vàng biến động, mà do dùng sai dòng tiền để mua vàng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi đem tiền sinh hoạt, tiền trả nợ, tiền cần xoay vòng ngắn hạn đi mua vàng, mỗi nhịp lên xuống của giá đều biến thành áp lực tâm lý. Giá tăng thì sợ không mua kịp, giá giảm thì lo hụt vốn, lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên để giữ được sự bình thản là chỉ mua vàng bằng phần tiền nhàn rỗi - tức là khoản tiền chưa cần dùng trong trung và dài hạn.

2. Mua đều theo kế hoạch, đừng FOMO

Một sai lầm phổ biến khác là chỉ mua vàng khi thấy giá “đang nóng”, đang tăng mạnh và xuất hiện nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội. Khi mua trong trạng thái FOMO, người mua thường đặt kỳ vọng ngắn hạn và vô thức tự ép mình phải theo dõi giá liên tục. Chỉ cần giá quay đầu điều chỉnh là bắt đầu lo lắng, tiếc nuối, thậm chí tự trách bản thân.

Ngược lại, nếu xây dựng thói quen mua vàng đều đặn theo tháng hoặc theo quý, với số tiền cố định trong khả năng, thì giá vàng sẽ được trung bình theo thời gian, còn tâm lý cũng ổn định hơn nhiều. Lúc này, việc mua vàng không còn là phản xạ trước biến động thị trường, mà trở thành một phần của kế hoạch tài chính cá nhân.

3. Xác định rõ mục tiêu mua vàng là để tích lũy

Nhiều người mất ngủ vì vàng đơn giản là vì họ luôn tự hỏi: “Giá hôm nay cao hơn hôm qua chưa?”, “Nếu bán bây giờ thì lãi hay lỗ?”. Khi đặt vàng trong tư duy lời - lỗ ngắn hạn, mỗi biến động nhỏ đều trở thành vấn đề lớn. Để thoát khỏi trạng thái này, cần xác định rõ ngay từ đầu mục tiêu mua vàng là gì: tích lũy tài sản, phòng ngừa rủi ro hay giữ giá trị trong dài hạn. Khi mục tiêu là dài hạn, những biến động ngắn hạn sẽ không còn quá quan trọng.