Bức ảnh chụp tại góc sân trường ngày nhập học khiến nhiều người cay mắt

Những ngày đầu tháng 9, không khí tựu trường tràn ngập trên khắp các giảng đường. Trong vô vàn khoảnh khắc nhộn nhịp của mùa nhập học, một bức ảnh chụp tại sân trường Đại học Sư phạm Hà Nội bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội.

Hình ảnh giản dị nhưng lại gợi lên cảm xúc khó tả: một người mẹ và con gái ngồi cạnh nhau trên ghế đá, ở góc sân trường rợp bóng cây, như thể đang thì thầm những lời dặn dò trước khi cô con gái chính thức bước vào cánh cổng đại học.

Hình ảnh "đẹp tựa phim" tại một góc sân trường.

Không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ là một góc nhỏ dưới tán cây. Nhưng ánh sáng tự nhiên, không gian yên tĩnh cùng dáng ngồi của hai mẹ con khiến người xem liên tưởng đến một thước phim đời thường - nơi cảm xúc gia đình trở thành điểm nhấn.

Những ngày nhập học luôn là cột mốc đáng nhớ: cha mẹ từ khắp nơi đưa con xuống Hà Nội, tay xách nách mang, lo lắng từng chút một. Khi thủ tục hoàn tất, họ lại nán lại thêm vài phút, dặn dò con cách tự lo cho bản thân, từ chuyện ăn uống, sinh hoạt đến việc học hành. Rồi sau đó, đến lúc phải rời đi, khoảng sân trường bỗng trở thành nơi chất chứa đủ mọi cung bậc cảm xúc: lưu luyến, bồi hồi, thậm chí là cả nước mắt.

Cư dân mạng sau khi nhìn thấy bức ảnh đã để lại nhiều bình luận cảm động:

- Nhìn mà nhớ ngày bố mẹ đưa mình đi nhập học, hồi đó mình còn ngơ ngác chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

- Một bức ảnh đơn giản nhưng ai từng là sinh viên năm nhất đều thấy bóng dáng của mình trong đó.

- Nhìn mà nhớ lại khoảnh khắc ấy của mình 5 năm về trước. Lúc đi thì háo hức, lúc chia tay bố mẹ ở trường... Ôi sao nó trống trải quá, cố kìm mà nước mắt rưng rưng.

- Bức ảnh này đúng là một thước phim thanh xuân. Sau này khi trưởng thành, chắc hẳn cô bạn sẽ mãi nhớ khoảnh khắc ấy.

- Đúng là chỉ cha mẹ mới dành trọn tâm tư cho con. Cái dáng ngồi nghiêng nghiêng của mẹ như chứa đựng cả ngàn lời nhắn gửi.

Không ít bạn trẻ cũng chia sẻ, mùa tựu trường không chỉ là thời điểm mở ra hành trình mới của sinh viên, mà còn là dấu mốc chuyển giao trong gia đình: cha mẹ dần lùi lại, để con bước đi độc lập hơn. Chính những khoảnh khắc đời thường, giản dị như thế lại có sức lay động hơn bất kỳ buổi lễ hoành tráng nào.